Naranja Málaga

Tras el Consejo General que celebró Ciudadanos el pasado fin de semana, queda claro que Málaga tiene fuerza dentro de la fuerza naranja. De hecho, es la provincia andaluza que más miembros aporta a este órgano. Me gusta ver cómo Cassá, Guillermo Díaz o Teresa Pardo ganan fuerza a nivel nacional. Por contra, desaparece del mapa –no era para menos– una diluida Irene Rivera. La que fuera número uno de la lista por Málaga apenas tiene ya presencia en un partido que apuesta por un perfil mucho más atrevido y resolutivo.

La presencia de Cassá no es más que un merecidísimo ascenso por su labor local y regional. Lo que ha hecho Cassá en Málaga con Ciudadanos es como lo de Ranieri con el Leicester, teniendo la plantilla que tenía ha sacado –y sigue sacando– petróleo de lo que era un erial. No es para menos verle respaldado por el partido al más alto nivel. Por su parte, Guillermo Díaz se sigue afianzando como la referencia malagueña a nivel nacional. El diputado en Cortes ha sabido tomar la iniciativa y hacer valer su presencia en el Congreso, es uno de los políticos con mejor futuro a la vista de los pocos meses de legislatura que llevamos. Si los de arriba siguen apostando por él no creo que decepcione.

El caso de Teresa Pardo era sólo cuestión de tiempo. El espaldarazo de confianza que le supone formar parte del órgano de gobierno de su partido no es más que una señal de que su trabajo en la Diputación Provincial está muy por encima de lo esperado. Y no porque se esperara poco de ella, sino porque ha trabajado junto a un apagado Gonzalo Sichar que ha ido perdiendo la poca fuerza que hubiera podido tener pese al enorme –y probablemente inmerecido– premio de la portavocía provincial. El naranja ciudadano parece que ha tomado un tono malagueño.