Por dentro y por fuera

Cómo lo ven

Campaña escandalosa y Silicon Valley contra Trump

The Wall Street Journal se hacía eco de los escándalos que empiezan a afectar a los políticos franceses, conforme se acerca la primera vuelta de las presidenciales, en abril. Si el candidato del centro-derecha, François Fillon, tuvo que admitir su error ante la contratación y elevado sueldo de su mujer, la Fiscalía abría juicio contra el ex presidente Nicholas Sarkozy, por supuesta financiación ilegal de su campaña, en 2012, mientras que Emmanuel Macron, líder de En Marche!, desmentía una infidelidad con un periodista. Clarín apuntaba que cerca de un centenar de empresas tecnológicas estadounidenses (entre las que se encuentran Facebook, Apple, Google o Microsoft) presentaron, ante un tribunal de San Francisco, una moción que insta a rechazar el decreto más controvertido del presidente Trump: el que suspende, durante 90 días, la entrada en el país de refugiados y musulmanes de siete países sospechosos de terrorismo.



Cómo nos ven

Trump habló con Rajoy y juicio a Mas

Politico reseñaba la primera conversación mantenida entre el presidente norteamericano, Donald Trump, y su homólogo español, Mariano Rajoy. Lo más significativo fueron las prioridades expuestas por Trump: fortalecer la relación bilateral, desarrollar prioridades compartidas (como los esfuerzos para luchar contra Estado Islámico) y la importancia de que todos los socios de la OTAN contribuyan, financieramente, a su mantenimiento. Un apartado, este último, que no fue mencionado por Moncloa. The Guardian o BBC señalaban que miles de manifestantes acudieron a arropar al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ante el inicio del juicio contra él y dos ex conselleras, por su presunta implicación en el proceso participativo independentista del 9 de noviembre de 2014. Aunque Mas alegó que no pretendió desobedecer, se enfrenta a una petición del fiscal de diez años de inhabilitación, en caso de que se dicte condena contra él.



Qué se cuece

Accionistas contra Zuckerberg y Medium no funciona

Trecebits apuntaba que un grupo de accionistas de la red social Facebook está presionando para que su creador, Mark Zuckerberg, deje de ser presidente de la junta directiva. Proponen a un presidente independiente, con tres funciones: supervisar a los ejecutivos de la empresa, mejorar la gestión y establecer una agenda favorable a los accionistas. Aunque no tiene posibilidades de prosperar (dada la buena marcha de la compañía), es un primer síntoma de crítica interna a la gestión de Zuckerberg. Clases de Periodismo se fijaba en la decisión de Ev Williams, confundador de Twitter y creador de la plataforma de publicación Medium, de cambiar su modelo de negocio. Por lo pronto, ha despedido a cincuenta empleados y ha cerrado sus oficinas de Nueva York y Washington. Y es que, pese a que la plataforma ha tenido un crecimiento de lectores del 300%, la financiación actual no es suficiente para impulsar dicho espacio.