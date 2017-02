Reivindicación de la gaviota

Siempre había pensado que uno de los aciertos políticos del PP era la elección de la gaviota como símbolo. Ahora, sin acabar el Gürtel, el PP ya quiere lavar imagen aclarando que el ave del logo no es gaviota, sino charrán. Nada que objetar, cada uno se asea como puede, siempre que no se use el asunto para zaherir a la gaviota, diciendo que es vulgar, glotona y se alimenta de basura, a diferencia del grácil y austero charrán ártico. Las gaviotas tienen muchos enemigos, debido más que nada a la plasta que nos echan encima desde el aire sin miramiento alguno. Pero son animales bellos, de vuelo sereno y elegante planeo. Si nos ponemos a mirarlos de cerca, centrando el objetivo en lo que meten por el pico y el modo de comer, descomer o luchar por la comida, la estampa ciertamente se arruina, pero eso pasa con el ser vivo más elegante que busquemos, humanos de alta cuna incluidos.