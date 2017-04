Una jornada de apremio

Desayuné poco ese día, apenas un bocadillo de jamón, tres magdalenas, una manzana, varias galletas danesas y dos fresas. Conviene tener el estómago ligero el día que has de subir a recoger un premio. No el día que te dan un premio, que ese no sabes que te lo van a dar y te puede pillar con el estómago ligero o lleno o uzbeko. O sea, estás tan tranquilo en tu casa, enciendes la radio y oyes tu nombre. Y a continuación suena el teléfono. Es el presidente de un jurado que te lo comunica. No le dices que ya lo sabes por la radio porque es imposible que la radio la haya sabido antes, pero el caso es que tú lo has escuchado. Escuchas al presidente del jurado, le das las gracias, cuelgas y das un salto. Como no pasa nada das otro. Vas a despertar a tu mujer pero tu mujer ya se ha despertado con tanto salto. Entonces desayunas. Desayunas mucho, que para eso te han dado un premio y hay que celebrarlo.

En mi caso, el desayuno se prolongó tanto que cuando vine a darme cuenta eran las diez de la noche y estaba rodeado de amigos con un whisky en la mano. Mis amigos están deseando que me den un premio sólo para hartarse de whisky. Así están, toda la vida bebiendo ginebra. Pero eso que refiero es el día que te comunican el galardón. Sin embargo, la jornada en la que has de ir a recogerlo es distinta. Después del frugal desayuno hay que pensar muy bien lo que uno no va a ponerse. Descartadas las camisas chillonas, las pretenciosas, las viejas, las de cuadros y la rosa de las bodas queda una sobria, azulona y muy de fondo de armario. Tan de fondo que la vi de casualidad, allí estaba, conversando con una corbata y un chaleco demodé. Elegido el vestuario conviene sentarse a escribir unas palabras de agradecimiento. No obstante, las escribí de pie.



«Seré breve», escribí como inicio de la alocución. Me supuso tanto esfuerzo y me pareció tan largo que sólo añadí: gracias. Doblé el papelito y lo metí en el bolsillo de la chaqueta que iba a ponerme, lo cual es de una lógica si no aplastante sí aplastativa, dado que lo raro hubiera sido haberlo guardado en una chaqueta que no iba a ponerme. No eché la siesta luego, obsesionado como estaba por echarla e ir descansado. Basta pensar en sestear para quedar desvelado. Se me olvidó almorzar. E incluso se me olvidó la mejor manera de ir a la institución que me premiaba. Cogí un taxi y le dije al taxista: lléveme al premio. Me respondió: cuatro folios y en un sobre aparte los datos personales. Le dije que tal vez ese camino estaría atascado y que sería mejor dos folios y poderlos enviar por correo electrónico. No pareció muy convencido y acabó haciendo de viva voz un relato hiperbreve: «cuando se despierte, el taxímetro seguirá ahí». Llegué tarde. Camisa azul, chaqueta correcta, discurso en el bolsillo, nervios y hambre. Vi a un individuo muy parecido a mí con un whisky en la mano que recibía parabienes.

Nunca he visto un parabien, pero me dio un pálpito de que aquello que recibía tal sujeto lo era. Cargado de parabienes, con los bolsillos ya dados de sí, dijo: seré breve. Gracias. Se repitieron las fresas. Siendo más lógico que, como periodista, se me repitieran las frases. Pero no acerté a decir ni una. No sabía si todo era una pesadilla, si el chaleco demodé había conspirado contra mí o si en vez de premio lo que me habían dado era un apremio. Decidí salir corriendo. Y elegí para huir el camino más corto: un folio con letra a tamaño doce y doble interlineado. Llegué enseguidita.