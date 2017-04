Hay cosas que no son por mayoría

Curioso, que la supervisión internacional del referéndum de Turquía, para verificar el respeto de los estándares democráticos, se haya centrado en la forma de realizarse la consulta, y no en el fondo sobre el que se consultaba. La democracia no es sólo un método para tomar decisiones, sino un sistema completo de derechos, libertades, garantías, instituciones y equilibrio entre poderes. ¿Hay que recordar, a estas alturas de los tiempos, que el respeto a ese conjunto de elementos no está dentro de la disponibilidad de los electores, y por tanto que una decisión que vaya contra el propio sistema democrático es ilegítima, aunque sea fruto del voto libremente decidido por una mayoría? Esto no es un matiz, es uno de los pocos dogmas que deben ser respetados para que cualquier democracia sobreviva, y es necesario recordarlo para resistir a la tenaza de populismo y autocracia.