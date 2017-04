El mejor piropo del mundo

La sociedad moderna marca los ritmos biológicos, pues son las circunstancias de cada quién las que establecen, por ejemplo, el hecho de embarazarse. Ahora es normal ser madre a los 40 años, nadie se sorprende de ello cuando a esa edad nuestras madres ya tenían tres hijos, alguno de ellos casi en edad de hacer la mili.

Hoy, en cambio, las mujeres luchan por terminar sus estudios, aposentarse con pleno derecho en el ámbito laboral, aspirar a un merecido ascenso y entablar una relación estable con una pareja que, a priori, apunte maneras y parezca cumplir los requisitos para ser un buen padre. Todo eso, claro está, lleva su tiempo. Un tiempo precioso que va en detrimento de la cantidad y calidad ovular de la mujer, llegando a convertir la competencia laboral y la maternidad en un sacrificio del que los hombres no tenemos ni la más remota idea y que además no solemos comprender al tratarse de un universo completamente ajeno. Yo lo voy conociendo por amigas y allegadas que hace tiempo apelaron al camino de la ciencia para culminar el parto deseado y que, dentro de las expectativas, afrontan esta situación con una entereza y una ilusión dignas de elogio.

Puede uno creer que se trata de ir a una clínica, sacarse un óvulo, sembrarlo, volver a meterlo y ya está, pero resulta que el milagro de la vida es un duro camino que mina la moral y la paciencia de la más incólume. Las mujeres que deciden afrontar esta aventura son heroínas dispuestas a todo con tal de ser madres, llegando incluso a hipotecar toda su vida y viajar medio mundo para buscar un vientre de alquiler. Cuando la naturaleza llama nada puede acallarla, y ahí es donde entra la lucha entre el deseo y la razón, quizá la más difícil de todas, imponiéndose como limites la deontología y la lógica para evitar aberraciones como la de esa señora gallega de 64 años, cuya ansía por ser madre en realidad la ha convertido en abuela.

Por suerte hoy existen multitud de técnicas que ayudan de forma efectiva en la búsqueda del ansiado retoño, pero hay que pagar un alto precio, y no sólo económico. Esa mujer debe estar dispuesta a ser escrutada hasta límites insospechados, someterse a un estricto tratamiento hormonal, planificar su vida en base a un férreo calendario de citas y un riguroso plan de acción, sacarse los óvulos más prometedores, congelarlos, analizarlos genéticamente y volver a repetirlo todo hasta alcanzar un número de muestras suficiente como para intentar la fecundación con un mínimo margen de éxito. Esto conlleva meses de espera, desilusiones, ansiedades, vigilias, e inmotivados sentimientos de culpabilidad que ellas, y sólo ellas, saben y padecen.

Puedes ir un día y que el doctor te anuncie que la cosa va bien, que tu endometrio tiene el tamaño y el aspecto perfectos, que parece que los óvulos serán fértiles y el embrión tirará para adelante, y en ese momento todo el esfuerzo cobrará sentido y habrá merecido la pena. También puede que las noticias no sean tan halagüeñas y te digan que tienes alguna deficiencia, que tu sistema reproductor se ha marchitado o no es viable para traer una nueva vida, y ahí se te cae el mundo, se destroza un sueño. Por eso iniciar esta senda es un vivir en vilo continuo, o mejor dicho, un sinvivir por crear una vida. Algo, creo yo, que muy pocos hombres estaríamos dispuestos a sufrir si de nosotros dependiera el feliz alumbramiento.

Esto, como todo, sólo lo comprende quien lo vive, o quien se interesa por el tema, pero es una experiencia que se generaliza y va en aumento pues, más lejana o cercana, todos conocemos a una mujer así, todos sabemos de alguien que ha decidido no rendirse y luchar con toda su alma por crear una familia. A esa mujer, sea quien sea, hoy le digo que la admiro, que cuenta con todo mi respeto y que, aunque ella no lo sepa, su pareja está tan orgullosa de su fortaleza y determinación que es capaz de evolucionar en su simpleza, hasta el punto que puede que el día menos pensado esa mujer esté cenando, y sin venir a cuento su media naranja le mire a los ojos y le susurre: cariño, cómo me pone tu endometrio.

Y para ella nunca habrá existido mejor piropo.