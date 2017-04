Cada vez que uso la expresión que le da título a este artículo veo a una dama de inmejorable aspecto sobre un alambre, buscando la verticalidad para no precipitarse al vacío. Seguro que si Herr Freud fisgara en los andurriales internos de mis entendederas inconscientes concluiría que quien me explicó la expresión lo hizo como sinónimo de «equilibrio». A propósito de equilibrio, ¿sabrá don Donald que la morigeración, la mesura, el tacto, el ten con ten bien entendidos son tan útiles para los gustosos jugueteos amorosos de los que otrora presumió, como para los juegos de guerra de los que hogaño presume? ¡Hombre, Mister President, ¿cómo va ser lo mismo un ten con ten como Dios manda en sus relaciones con las damas y con los misiles Tomahawks y las madres de todas las bombas, que simplemente usarlos «tirándolos» como el cuerpo le pida en cada caso?! ¡Ten with ten, first...! ¡Ten with ten, first...! Jo, suena guay, ¿verdad?

Generalmente, el ten con ten no es una virtud bien interiorizada. La actitud a la defensiva que el sistema nos infundió, a muchos sigue impidiéndonos asimilar las bondades de la prudencia, que es virtud imprescindible para las buenas relaciones entre las partes. Habitualmente construimos relaciones más basadas en el equilibrismo, que en el equilibrio, que es lo que, en esencia, debiera primar. Sí, lamentablemente, el mundo está lleno de relaciones de pareja, de padres e hijos, de hermanos, de amigos, de compañeros de futbolín, de jefes y empleados, de gobierno y ciudadanos... más basadas en el equilibrismo que en el equilibrio. Craso error.

Uno, que es parte del sistema aquel que nos «entraba la letra con sangre» y que nos inoculaba una actitud a la defensiva del resto del mundo, porque ante el mundo mundial no podíamos estar equivocados, sabe bien de lo que escribe. Si en aquellos tiempos nos hubieran presentado convenientemente a Horacio seguro que, por puro equilibrio, seríamos más del Barcelona y menos del Madrid, o viceversa, porque lo de añadirle a la prudencia un granito de locura, como aconsejó el maestro, habría dado mejores resultados que lo contrario, que fue el macabro mecanismo de respuesta que terminamos automatizando a base de la práctica diaria. A uno –el que tuvo, retuvo– cada año y medio, o así, aún le siguen sobreviniendo quince minutos del indeseable brote aquel, que vienen a refrescarle la memoria sobre lo que no es conveniente hacer nunca. Y cuando eso ocurre, indefectiblemente, toca pedir perdón.

En lo turístico, como actividad sectorial, tampoco hemos entendido bien el ten con ten como ejercicio profesional colectivo. Ojalá que hubiéramos asimilado el talante moderado del ten con ten con la mismísima coherencia con la que hemos interiorizado el erre que erre. A la vista de nuestra trayectoria, que ya permite un análisis con la suficiente perspectiva, como hipótesis de trabajo, unas preguntillas inocentes: ¿qué habría primado, en general, en nuestros esfuerzos y acciones a lo largo de nuestro devenir turístico, el equilibrio o el equilibrismo? ¿Hemos mantenido una filosofía proactivamente alineada a lo largo de nuestra historia o hemos gobernado la nave a golpe de trasluchadas para mantener la derrota? ¿Disponemos en el terruño patrio, autonómico, provincial y municipal de atributos y productos lo suficientemente equilibrados respecto del mercado que nos permitan ejercer algún control real sobre nuestro porvenir, más allá del cortoplacismo más reducido?

La verdad, a veces, cuando medito sobre la mesura implícita en el ten con ten, no puedo por menos que comparar nuestra realidad con la realidad de los somnílocuos, esos individuos que hablan en sueños. En el mundo de la somniloquía no es simplemente que la coherencia no sea condición sine qua non, sino que la incoherencia forma expresamente parte de la rutina de sus síntomas. Por eso, hay ocasiones en las que pareciere que el adjetivo somnílocuo estuviera hecho a la medida de algunos de nuestros responsables turísticos. Cuando escucho el eco de los atriles propalando a los cuatro vientos el erre que erre de los autoditirambos magnificentes del visionario de turno, suelo acordarme del «a guán, a peich, agromenáuer» de nuestro enorme Chiquito, y sonrío, porque las frases chistosas, contrahechas, socorridas e incomprensiblemente válidas para cualquier ocasión, me empujan a sonreír.

Así que, ¡quietoorr!: si «pan con pan» todos aprendimos que es comida de tontos, «ten con ten», para algunos, ¿qué será...? ¡Jarl!

¡Anda, Chiquito, ilústranos...!