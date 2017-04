Francisco de la Torre y Elías Bendodo volvieron a coincidir anteayer en un acto. Ya nos contó Matías Stüber en este diario el otro día que están coincidiendo mucho, muchísimo.

Parece que hay una estrategia detrás de ese coincidir y coincidir, y venga coincidir, que es un coincidir como forzado, un no coincidir en ideas pero sí en actos. Es un coincidir cansino, o sea, significa que en Málaga hay muchos actos y muy pocas autoridades. Siempre son las mismas o siempre se fotografía a los mismos y así vamos, avanzando en esa mismidad que inunda páginas de periódicos, que se ilustra con fotos de los coincidentes que a veces están contentos de coincidir y otras veces coinciden no queriendo y ya se quedan con cara de coincididos todo el acto, como si les picase la camisa o se hubieran puesto unos calzoncillos pequeños.

En estas coincidencias coinciden también dirigentes del PP y concejales, que no saben si coincidir en la foto al lado del próximo a jubilar o del jubilante. Algunos no dudan. Otros titubean y salen movidos en la foto, o sea, en medio. No se sabe si están con el alcalde o con Bendodo. A veces salen sonrientes y muy guapos o guapas, pero otras veces salen con la lealtad desconchada, que es como cuando sales con los ojos rojos, o sea, sales como fatal o vampírico o falto de sueño o como si tuvieras conjuntivitis, mal éste que aqueja a no pocos políticos cuando no ven las cosas claras. Hay coincidencia médica en esto. Se avecina un coincidir y más coincidir. A ver si al final van a tener que hacerse amigos.

Bendodo dijo ayer al ser preguntado por la prensa sobre la sucesión que sólo están pensando en el congreso provincial, que se celebra el 19 y el 20 de mayo. «Estamos centrados sólo en eso», dijo. Uno, la verdad, pensaba que el presidente del PP malagueño era más polivalente, o sea, que podía, por ejemplo, estar pensando en el congreso, en una moción de censura acuyá, en su labor de portavoz regional, en la Diputación, en los avales que le están entregando, en cómo va a ser la próxima directiva que encabece o en algún proyecto de relumbrón para Málaga. «Estamos centrados sólo en eso». Al menos no dijo estamos derechizados sólo en eso. Pero bueno, hay coincidencia en que el cónclave (que nos gusta esa palabra a los plumillas y a los vaticanistas) no va a ser algo centrado en el debate ideológico. En eso también hay consenso, o sea, coincidencia. Coinciden las fuentes y tal.