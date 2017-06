El PSOE sin barones

Por el bien de España es de esperar que esta vez el PSOE consiga democratizarse, eliminando la estructura feudal de sus ´barones´. Estos macrocaciques lo debilitaban, dando pie a políticas muy distintas. Eso hacía necesario, como contrapartida, una también arcaica estructura monárquica, hereditaria y de origen divino, desde el ´dios´ González hasta quien esperemos sea su último avatar, la derrocada –antes de gobernar, excepto en uno sus reinos de taifas–, Susana Díaz.

María Faes Risco

Marbella

Veinte mil libros

Buscando reseñas de libros, me he topado con La casa de los veinte mil libros ( de Sasha Abramsky). Veinte mil. Mi casa no tiene, ni tendrá esos veinte mil. No hay espacio. O eso creo. Son 69 metros. A 289 libros por metro de casa. No me sale la cuenta. Me sale la ilusión, pero no la cuenta. Me salen las razones. Tengo veinte mil razones para veinte mil libros. ¿Pero 10.000? A 144 por metro. Tendría hueco para la cafetera y el hornillo. La cuestión de la ducha podría salvarla con una buena lona. Y dormir, dormir, siempre he sido de dormirme en el filo de un alambre.

Pues 10.000. Es cuestión de organizarse.

Francisco García Castro

Estepona