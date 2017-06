Felipe González y Susana Díaz se expatrian

Felipe González y su ahijada política, Susana Díaz, han salido volando, incluso expatriándose, a Colombia él y Francia ella, para no asistir al triunfo de Pedro Sánchez. Eso es no saber perder y hacer el ridículo. Será mejor para todos que sigan donde ellos mismos se han puesto.

Javier Sanz Ridruejo

Málaga



Deficiencias en El Morche

Les remito el email remitido al Ayuntamiento de Torrox hace más de un mes y del que se ha hecho caso omiso después de un año de espera pacífica: «Buenas tardes, el que les habla es uno de los numerosos contribuyentes Estrella de ese ayuntamiento, ya que pagamos impuestos, contribución, tasas de basura, alcantarillado, etc durante todo el año cuando realmente el uso efectivo que hacemos de los mismos es por un cómputo global de 2 meses de media.

El motivo de contactar con Vds. es para informarles del estado de abandono, falta de mantenimiento y deterioro progresivo de la zona de aseos y duchas del paseo marítimo de El Morche que se encuentra a la altura del restaurante El Velero, curiosamente muy frecuentado por el alcalde y su equipo, pero que parece importarle poco el bienestar de los contribuyentes Estrella de El Morche, ya que los equipos de gimnasia se han ido deteriorando y en lugar de repararlos o cambiarlos, se han retirado; de la zona de mesas y bancos tan solo quedan las mesas; los bancos llevan destrozados desde el verano pasado y no se han repuesto, por lo que pueden retirar también las mesas ya que no hay donde sentarse para hacer uso de ellas; la lona que cubre del sol en dicha zona está totalmente destrozada, pero por lo menos en este caso no se ha retirado sin reponer, aunque de poco sirve porque no hace su función; los lavapies sí se han repuesto pero tienen tan poca fuerza cuando accionas más de uno (hay seis) que no eliminan la arena de los pies, tan solo los refrescan y de los servicios de la zona que nos ocupa me voy a ahorrar los comentarios. Tan solo me gustaría invitar al alcalde y al concejal de Playas a que intenten hacer sus necesidades en ellos.

No quisiera terminar la presente sin mostrar mis quejas con la atención telefónica que he recibido del departamento de mantenimiento de playas de ese ayuntamiento de Torrox, primero intentando desviar la atención del asunto origen de mi llamada con preguntas insulsas y jugando al despiste; segundo mostrando un desinterés total por la reclamación y tercero eludiendo su responsabilidad derivándome a que presente un escrito sin tomar nota de nada de lo expuesto en mi llamada y que aquí me veo obligado a transcribir.

Espero recibir respuesta a este e-mail ya que, como digo, telefónicamente no la he recibido. Saludos cordiales».

María Luisa Delgado Montosa

Málaga