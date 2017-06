A partir del próximo lunes, una nueva normativa de la Unión Europea obligará a los programas televisivos de variedades y del corazón a indicar al comienzo del espacio si durante el mismo se va hablar en algún momento sobre Paula Echevarría y David Bustamante. Los recientes acontecimientos que han protagonizado la popular expareja –ay, que si en la comunión de la niña estuvieron acaramelados; ay, que si Paula se ha enamorado de un empresario colombiano; ay, que si vuelven, ay, que si no han provocado un aumento súbito de referencias al cantante y a la actriz en programas como «Espejo público», «El programa de Ana Rosa» o los diversos «Sálvame», con el consiguiente incremento de ingresos hospitalarios debido a urticarias agudas y a cuadros alérgicos que pueden llegar a ser graves en niños, ancianos y población con otras enfermedades crónicas. Es por ello que la UE ha endurecido los requisitos para que un programa de televisión obtenga la categoría de «Echevarría & Bustamante Free»: ya no bastará con que no se muestren imágenes de los implicados, sino que también los programas que aspiren a las ayudas económicas que la UE concede a los espacios «Echevarría & Bustamante Free» tendrán que evitar incluso la mera mención verbal del nombre de Paula y de David. Las autoridades sanitarias y las diversas asociaciones de consumidores se muestran favorables a esta medida. «No basta con indicar genéricamente que los ingredientes del programa van a ser chismes, cotilleos y montajes sobre famosos. Hay que especificar de qué famosos en particular se va a hablar, ya que no todos tienen las mismas propiedades organolépticas y el mismo potencial tóxico», ha declarado Carlos Allande, comisionado español del Observatorio Epidemiológico Europeo sobre David Bustamante y Paula Echevarría. La nueva normativa obliga también a los espacios en donde no se hable de la expareja, pero que se graben en platós en donde sí se ha hablado recientemente sobre ellos, a incluir en algún lugar claramente visible de su envase la leyenda «Puede contener trazas de David Bustamante y Paula Echevarría».