Sueños en la mirada

«Oigan, estoy viva, y tengo mucho que decir». Y se dijo mucho de lo que supone vivir después de haber contraído la polio. «Si caigo me levanto, no queda otra». Anteayer se presentó el libro que da título a esta página. En emocionantes palabras del cultísimo profesor José Luis Pérez Fuillerat, contiene relatos maravillosos. Hubo música con el joven cuarteto SAM y la Coral Manuel de Terry, dirigida con entrega por Carmen López Gálvez del Postigo. Fue un rato solidario e interesantísimo en el Colegio de Médicos. Estuve allí y no me canso de dar las gracias a quienes desde su no envidiable situación nos enseñan a vivir cuando creemos tener problemas que no lo son tanto.



AMAPyP

El libro pueden obtenerlo por la web de AMAPyP, y con ello colaborar en la investigación del síndrome post polio y efectos tardíos de la polio. Recuerden que aunque la polio ya no esté entre nosotros –gracias a las vacunaciones, insistió el pediatra Pedro Navarro Merino– quienes la padecen sí. Y entre ellos está otro médico, José Andrés Salazar, a quien la polio le ha llevado a la jubilación forzosa pero no le ha impedido escribir algunos de los relatos del libro ni seguir formando parte de la coral y de AMAPyP. También le debo dar las gracias por su permanente enredarme en lo que hacen a Gracia, cuya melena rubia platino se mueve a la velocidad de su silla eléctrica. Y a Mercedes, la presidenta, debo agradecerle la generosa dedicatoria que me escribió. Ella es otra de las autoras del libro: «Si caigo me levanto, lo he dicho siempre. Pero el tiempo te ahorca y a veces cuesta remontar el brocal, salir a flote y ver la luz brillante de las estrellas».



Arde San Juan

Anoche se quemaron muchos malos recuerdos y, quizá, entre quienes aún no han olvidado el sentido de la noche más mediterránea del año, algunos harían propósitos de renovación para después del verano. A uno le gustaría que estas letras fueran mínimamente útiles, y no sólo el habitual relleno más o menos efectista que se apunta a los grandes temas de actualidad. Lo pienso cuando miro las valiosas ilustraciones del libro de AMAPyP. Por ejemplo, la de ese niño con muletas subido al árbol al que jamás pudo subirse junto a los demás niños. Arte al servicio de la solidaridad. Y Arte también como parte de la economía de servicios. Esto es algo que me lo hace ver Rocío Torres Mancera –que anda con la UMA y la Unión Europea trabajando en Holanda y aprendiendo para aplicarlo aquí– al recordarme que el jueves próximo se presentará en el Rectorado una herramienta gratuita en web para mejorar la capacitación de artesanos y artistas que forman parte de la industria cultural.



Oer Craft

Entre quienes hablarán de ello estará Covadonga O´ Shea. El proyecto se llama Oer-Craft (que viene a significar ´Artesanía´) y ofrece recursos formativos completamente disponibles a autónomos y empresas de artesanía para favorecer su acceso al mercado europeo. Se trata de aprovechar utilidades infrautilizadas en la UE para crecer y crear empleo en ese ámbito, que no suele estar en el foco de la economía inteligente. Artesanía comprarán algunos de los cruceristas que recalarán en Málaga, ya puerto estratégico de este crecente turismo con horarios establecidos. Están pasando muchas cosas en Málaga y no todas son humo. Hay que aprovecharlas. Y cuidar la ciudad en la que todo eso está pasando. Si esta mañana las playas no hubiesen amanecido como un vertedero, por la sencilla razón de que cada familia, pandilla o individuo hubiese dejado en los contenedores la basura que generaron, seríamos más europeos. O mejores malagueños. O, simplemente, más educados.



La médula

También seríamos mejores malagueños si nos preocupase que miles de expedientes estén estancados y/o prescritos en el elefantiásico edificio de Urbanismo. Málaga tiene que funcionar y hacerlo de manera transparente. La misma Málaga donde da esperanza que científicos de la UMA y de la universidad de Granada transporten en pequeñas cápsulas hechas con oro un fármaco contra el cáncer para evitar así el dolor y las temibles reacciones alérgicas de sus efectos secundarios. O la misma Málaga de Pablo Ráez. Recibí un mensaje de José Manuel Soto mientras miraba la rueda de prensa del rector Narváez con Juanma, ese estudiante de la UMA que necesita un transplante de médula. Juanma nos pide que donemos para quien esté pasando por lo que él pasa, ya que cada donación puede valer a uno o a otro afectado de leucemia u otras enfermedades de la sangre, pero no a todos. Soto me dice que un chico llamado Julio también lo necesita. La campaña está en la web de la fundación José Carreras. Hay que donar.



Selfie majarón

Anoche de San Juan me hice el propósito de no hacerme jamás un selfie delante del edificio quemado en Londres, la última moda al parecer, por respeto a quiénes allí murieron por las llamas y por la avaricia que las propagó. Y Felicidades, Juanitos y Juanitas... Porque hoy es sábado.