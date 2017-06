Mark Zuckerberg revisa los cimientos de su compañía y marca una nueva hoja de ruta con el objetivo de «crear comunidades y hacer que el mundo esté más unido». La estrategia de Facebook pasa por potenciar que los usuarios se unan a los grupos de la plataforma para cercar los contenidos y controlar mejor los posibles temas polémicos. En esta línea, Zuckerberg se ha unido a Microsoft, Twitter y Youtube para terminar con el contenido extremista. Facebook nació en 2004 con el objetivo de compartir contenido y crear un mundo más abierto y conectado. Hoy es imposible seguir esta estrategia a juzgar por los últimos acontecimientos: noticias falsas, suicidios en directo o contenido violento y pornográfico. «Solía pensar que si damos a las personas voz y las ayudamos a conectarse eso haría el mundo mejor. Pero miro a la sociedad y veo que está tan dividida...». Con estas palabras se refirió Zuckerberg al problema actual de su red social durante el primer congreso de comunidades de Facebook celebrado la semana pasada. Allí anunció un cambio de rumbo en la compañía y su nuevo objetivo: «Dar el poder a la gente para que construya comunidades que unan al mundo». De acuerdo con los datos de Zuckerberg, 100 millones de usuarios forman parte de un grupo en Facebook que signifique algo para ellos. La intención es que mil millones de personas encuentren gente con intereses afines. Esto supondría que la mitad de los usuarios de la red formarían parte del nuevo plan de Facebook para cambiar el mundo. Zuckerberg, en su misión por unir a las personas, se encuentra ´de gira´ por Estados Unidos para conocer las inquietudes de los ciudadanos de su país. La ´terapia de grupo´ de Facebook se instala dentro y fuera de los muros de la red social. Este lunes anunció una nueva alianza con Microsoft, Twitter y Youtube para combatir el terrorismo. La coalición empresarial, llamada Global Internet Forum to Counter Terrorism (Foro Global de Internet para el Antiterrorismo), pretende hacer de las compañías «espacios hostiles» para terroristas y extremistas. Juntos pretenden crear una base de datos para tratar de controlar los mensajes de odio. De forma paralela a su apuesta por las comunidades sociales, Mark Zuckerberg ya ultima los detalles para poner en marcha su canal de televisión que llegará a finales de verano, según The Wall Street Journal. El objetivo es crear contenido audiovisual de calidad para una audiencia de entre 13 y 34 años. En la ´tele de Facebook´ no habrá temas polémicos, ni noticias de alcance y, por supuesto, nada de desnudos. Las producciones de la red social tendrán una duración máxima de 30 minutos y en ellas se incluirán anuncios. También habrá episodios más cortos de unos 10 minutos. Una propuesta que, en principio, llegará sólo a Estados Unidos. Entretenimiento ´light´ y grupos más cerrados, entre las medidas de Facebook para terminar con los contenidos radicales.