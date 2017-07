Agradecimiento a un artículo de Rafael de la Fuente

Estimado Sr. de la Fuente,

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en nombre de la International Raoul Wallenberg Foundation (IRWF).

Ante todo, quisiéramos felicitarle por su excelente y emotivo articulo que fue publicado el 24 de junio ppdo. en La Opinión de Málaga, bajo el título «Raoul Wallenberg o la esperanza».

Desde ya, le autorizamos a Ud. y a su distinguido periódico a que publiquen esta carta y obviamente, nos alegraría mucho que así lo hiciesen.

La Fundación Wallenberg es una ONG radicada en Nueva York, con representaciones en varias capitales del mundo. Nuestra misión es la de preservar y divulgar el legado heroico de Raoul Wallenberg y de todos los salvadores, sin distinción de raza, credo, nacionalidad o extracción social, tanto de los héroes como de los que fueron salvados por aquellos, así como propagar el diálogo interreligioso.

Entre los miembros de nuestra fundación contamos con mas de 300 jefes de estado, galardonados con el premio Nobel y distinguidas personalidades de todos los ámbitos, incluyendo al propio Papa Francisco, quien se unió a nuestras filas cuando era arzobispo de Buenos Aires.

Nuestra ONG tiene un enfoque educativo, de pedagogía positiva, inculcando el ejemplo de los salvadores a las jóvenes generaciones.

Nuestro proyecto principal, hoy en día, se titula Casas de Vida y esta inspirado en el propio espíritu de RaoulWallenberg. La meta de esta iniciativa es la de identificar y marcar con placas distintivas aquellos lugares en Europa que brindaron refugio a las víctimas del Holocausto, en su gran mayoría, niños, dejados por sus padres antes de que estos fueran deportados a los campos de exterminio nazis.

Desde que lanzamos este programa, a fines de 2014, hemos identificado mas de 500 Casas de Vida en Italia, Francia, Bélgica, Hungría, Polonia, Holanda, Dinamarca y Grecia y los números siguen multiplicándose a diario. Es muy significativo el hecho que una gran proporción de las Casas de Vida han sido Iglesias, conventos, monasterios, escuelas religiosas, afiliadas a la Iglesia Católica y a la Iglesia Protestante.

Seguimos sembrando respeto a la justicia y a la hermandad, honrando no solo a los salvadores de vidas humanas, sino que también a aquellos que salvan principios humanitarios y bregan en pos de la conservación de la memoria.

Justamente, el jueves, 29 de junio, presentamos la medalla Raoul Wallenberg al arzobispo de Palermo, Monseñor Corrado Lorefice, en reconocimiento a un gesto sin precedente. El pasado 12 de enero, al cumplirse 524 años del plazo de expulsión de los judíos de Sicilia, por decreto de los Reyes Católicos, el arzobispo Lorefice proclamó la cesión del Oratorio de Santa María del Sabato a la comunidad judía local para que se vuelva a reconstruir la Sinagoga de Palermo, que fue expropiada justamente durante la expulsión y en su lugar, se erigió una iglesia católica.

Al entregarle la medalla Raoul Wallenberg al arzobispo Lorefice, celebraremos el acto de santidad de este notable religioso, quien no olvidó la historia a pesar de que han transcurrido mas de cinco siglos.

En resumidas cuentas, reconocemos y agradecemos a aquellos que salvaguardan la memoria a pesar de los 524 años transcurridos, así como aquellos héroes, como Raoul Wallenberg, quienes hace menos de ocho décadas, arriesgaron sus vidas para salvar a las víctimas del Holocausto.

Nuevamente, estimado amigo, extendemos nuestras sinceras felicitaciones y nos complacerá entablar un diálogo fluido con Ud. a fin de propulsar la imagen de Raoul Wallenberg y de todos los salvadores.

Sin otro particular, le saludamos muy cordialmente,

Eduardo Eurnekian (presidente),

Baruch Tenembaum (fundador)

The International Raoul Wallenberg Foundation

www.raoulwallenberg.net

Nueva York



Pan para hoy, hambre para mañana

Como en otras ocasiones, otra vez por la puerta de atrás. Si, la ministra Fátima Báñez, lejos de promover una solución a largo plazo para las pensiones, endeuda el sistema en 6.000 millones de euros para pagar la extra de verano; dinero, que imagino se incluirá en el déficit de este año, o no, porque ya sabemos cómo es la contabilidad creativa que usa Montoro para resolver las cuentas del Estado. Dicho esto, que no es poco, me queda un duda; ¿aguantará la Seguridad Social dos años más en precario o esto no es más que una excusa para dar un hachazo a las pensiones en el futuro inmediato? Señora Bánez; desde que impusieron la Reforma Laboral de 2012 la caída de la recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social ha sido escandalosa y claro, de aquellos polvos, estos lodos y, me temo, que en sus planes a largo plazo está el desmantelamiento completo del actual sistema inter generacional de pensiones con la añagaza de que es inviable, de ahí que recurra al endeudamiento y no a mejorar las expectativas de recaudación con la mejora, a su vez, de la calidad del empleo. Pido perdón por utilizar un refrán tan manido para encabezar esta reflexión, pero creo que es el más apropiado.

Francisco Javier España Moscoso. Málaga