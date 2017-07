'Rotonda olvidada', por Soledad Aguirre Pérez

Soy una enamorada de mi ciudad, cada vez la veo más bonita, quitando las incómodas obras que siempre tiene que haber en una ciudad creciente como la nuestra. Por circunstancias de la vida, ahora me ha tocado frecuentar más de lo deseado el Hospital Clínico, y me sorprende mucho que la rotonda que hay que tomar para la entrada esté francamente tal mal cuidada. Si te vas a los alrededores, Cónsul, Teatinos, Universidad, Colonia de Santa Inés, etc, todo está precioso y bien cuidado. ¿Qué pasa con esa rotonda olvidada? ¿Es tierra de nadie? Por desgracia más de un malagueño circula por ahí, bien a visitar a enfermos o para cualquier consulta, sin meter en el saco a los muchos trabajadores que allí ejercen su función. Cuando uno va a esos lugares, no va de ocio o a pasar el rato, va por necesidad o preocupación, y alegrar la vista, siempre es agradable. Pongo por ejemplo, el Cementerio, a nadie le hace gracia ir, pero ya que estamos, da gusto ver cómo está de cuidado.

'Cerca de dos billones de euros', por Bartolomé Florido

Es la deuda que tiene España con el exterior. Probablemente sea proporcionalmente la mayor deuda de Europa. A esta situación de ruina y quiebra nos han llevado principalmente el gobierno del señor Rajoy, autonomías, ayuntamientos y diputaciones. Sin olvidarnos de los que se abanderan de españoles y buenos gestores, que roban en proporción a lo que se puedan llevar. Es aberrante y peligroso que un país con esta ruina sobre nuestros hombros sea el país que importa el mayor número de coche de lujo de mayor cilindrada de Alemania, Japón, EEUU... Estamos embargados no sólo por la UE, sino por todos aquellos países extranjeros que se están quedando con España parcela a parcela.