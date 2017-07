Un pleno con mucha ´guasa´, por Bartolomé Florido Luque

El exalcalde don Pedro rugía como un volcán sin ocultar su cara real debido a las circunstancias para llevar a cabo la gestión beneficiosa para el bien común. El último pleno en Torremolinos es afín a la filosofía de Nietzsche. Muchos votantes nos hemos sentido heridos por la ´guasa´ contra un concejal mientras exponía sus propuestas constructivas con sus dificultades comunicativas. Él representa a la Andalucía costumbrista que la casta ha incumbrado. La casta no nos dejó a todos obtener el Bachillerato. No estoy contento con ese desprecio como diría la reina Isabel II de Inglaterra: «I am not amused». La oposición ppra ha reprochado al equipo municipal de gobierno psoetero que la TV pública municipal sólo emite actos psoeteros aún habiendo ejercido la misma asimetría injusta cuando gobernaban; los accesos para los discapacitados en la Carihuela y en Playamar son chapuzas. Una lumbreras entre los concejales ha dicho que se consigue uno correcto uniendo lo bueno de los dos accesos. Este esperpento de Valle-Inclán es un cuerpo extraño para el norte de Europa que está en la Costa del Sol. No innovan propuestas constructivas para el bien común. El pueblo no come para nada del pesebre de los gobernantes. Nuestra víctima de la ´guasa´ sí ha intentado aportar innovación. El señor alcalde dirige los plenos como una orquesta filarmónica para concertar sus deseos. Él se expone como el héroe Sigfrido en El Anillo del Nibelungo del compositor Richard Wagner. Este héroe presume de habilidades democráticas y rasgos idealizados de su personalidad. Él prometió mucho al electorado desde la oposición. Todavía estamos esperando.