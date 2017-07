El camelo del Cercanías

Hay mentirijillas, mentiras, medias verdades y luego está lo del Cercanías a Marbella. No sería mala cosa organizar un campeonato mundial del camelo. Pugnarían duramente el tercer hospital (ahora, que dieciocho meses para el fin de los trabajos de la comisión, que igual deriva en subcomisión de la comisión y tal y bla, bla).

Esta semana, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, estuvo en Málaga en un desayuno organizado por la agencia Europa Press. Y anunció dos cosas: que el estudio de los trazados se va a retrasar hasta 2018 y que «se va a reactivar la tramitación administrativa» del proyecto. Es decir, una cosa y su contraria. Se retrasa pero se agiliza. Blanco pero negro.

Antes habrá unicornios o elefantes volando o en Málaga que tercer hospital o tren costero hasta Marbella y Estepona. La frase textual de De la Serna fue «Tenemos que iniciar la parte que necesitamos para el estudio informativo y el estudio de impacto ambiental y tratar de publicarlo en 2018». O sea, «tratar de publicarlo». Es decir, que tampoco 2018 es fecha segura.

De la Serna tiene un margen de confianza. A fin de cuentas lleva poco tiempo en el cargo y ha heredado una deuda con esta franja turística. Pero ya va el hombre enseñando por donde tira derrotes. Por la dilación. Un problema heredado de Cánovas a lo menos, donde tuvieron señera actuación (o sea, no hacer ni el huevo) ministros de todos los colores. Entre ellas, Ana Pastor, ahora presidenta del Congreso, que se adornaba hace no tanto con promesitas y gráficos y el Cristo que lo fundó. Palabrería. Como aquel anuncio de 2012, que parecía hacer inminente el inicio de los trámites, pero de los de verdad. Y esos anuncios además, tendentes a insultar a la inteligencia, dado que algunos años se reprogramaban las partidas no gastadas que apenas ascendían a 350.000 euros.

Basta irse a las hemerotecas para comprobar también cómo políticos del PP ya zaherían a los gobiernos socialistas por no hacer nada en pro del Cercanías a Marbella. Van a poner el primer rail cuando las ranas crien pelo, enfermedad que no podrán ir a curarse al tercer hospital porque el consejero de turno, que igual ni ha nacido, afirmará que va a crear una comisión para ver cómo se puede hacer tal hospital.

Es un «compromiso» del Gobierno de Mariano Rajoy extender la red de Cercanías en la Costa del Sol, afirmó el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Julio Gómez-Pomar en de abril de 2016. Ja. Por cierto, que este dijo también en esa comparecencia que la mejora del famoso y atascado acceso 222 de la autovía de la Costa, el que lleva a Benalmádena, estaría para junio de ese año. En fin, es ahora, más de un año después cuando se inicia el inicio de la obra. Se anuncia. Mienten los gobiernos a todo tren a cuentas del Cercanías. Mienten y no descarrilan de los cargos. Al camelo tenemos cercanía. Lejanía de la eficiencia. Otro día les hablamos del saneamiento integral de las aguas de la Costa del Sol.