Gracias, expertos

Hay un grupo que gobierna todo el planeta desde la sombra. No, no son el club Bilderberg. No, tampoco son los Illuminati. Se trata de «los expertos». Nunca dan la cara. No tienen nombre. Hablan siempre a través de personas interpuestas, habitualmente presentadores de televisión y de informativos en otros medios. Atesoran conocimientos milenarios que ponen a disposición de la humanidad de forma altruista. Llega una terrible ola de calor, con temperaturas cercanas a los 45º centígrados en muchas partes del país, y Pedro Piqueras informa de que «los expertos» aconsejan no realizar ejercicios extenuantes en las horas centrales del día estando al sol, beber muchos líquidos -es muy poco recomendable beber muchos sólidos- y caminar por la sombra. Llega una operación salida o entrada y Mónica Carrillo transmite a la población el siguiente mensaje realizado por «los expertos»: «No beba alcohol si va a conducir. Si nota que el cansancio le vence y se le cierran los ojos, pare el vehículo y descanse». No importa cuál sea el mal que nos amenace: «los expertos» están siempre alerta para cuidar de nosotros.

Se ve también ahora, a comienzos de septiembre, cuando la ciudadanía cae como moscas debido a la plaga del síndrome postvacacional, esa terrible afección que provoca irritabilidad, cansancio y decaimiento por el fin del verano y la vuelta al trabajo. Desde sus remotos cuarteles centrales, este grupo hace a llegar un mensaje a Susanna Griso para que nos lo traslade: «Los expertos recomiendan tomarse las cosas con calma, empezar poco a poco y no exigirse demasiado estos primeros días». La población respira aliviada. No preguntes a Piqueras, Carrillo o Griso quiénes son. Sólo te contestarán con evasivas. Marvel tiene a los Vengadores. DC Comics tiene a la Liga de la Justicia. La televisión española tiene a Los Expertos.

En estos días apocalípticos, estamos todos esperando el consejo de los expertos sobre el problema catalán. Llegará más temprano que tarde y nos lo transmitirá Ana Pastor. Gracias, expertos.