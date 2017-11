'Crea empleo, compra productos andaluces', por Antonio García

Sería muy de agradecer que la Junta de Andalucía, diputaciones, ayuntamientos, etc., hicieran una campaña para promocionar el consumo de productos andaluces en Andalucía. Es urgente que así sea, porque cada vez que compramos productos fabricados fuera de Andalucía estamos creando paro y miseria en nuestra región, obligando a nuestros jóvenes a emigrar. No obstante, si las instituciones no están por la labor, nos corresponde a todos los andaluces el intentarlo, eligiendo y pidiendo productos de Andalucía; señalando convenientemente los comercios los artículos andaluces para su fácil localización por los clientes, etc. Nuestra gratitud para los clientes y comercios que han empezado a apostar por ello, deseando que todas las instituciones de Andalucía no queden rezagadas y puedan ser las abanderadas de esta iniciativa.