Por dentro y por fuera

Cómo lo ven

Una May cada vez más débil y un año de Trump

Clarín apuntaba que, ante la presión de diputados de su propio partido (el Conservador), la primera ministra británica, Theresa May, había aceptado someter a debate parlamentario el acuerdo de separación entre el Reino Unido y la Unión Europea (o Brexit). Eso sí, los legisladores no podrán opinar si la ruptura se produce tras falta de acuerdo con las autoridades europeas (algo para lo que ya se están preparando en Bruselas, ante la fecha límite fijada por May: el 29 de marzo de 2019).

Foreign Policy efectuaba balance de la presidencia de Donald Trump, al cumplirse un año de su inesperada victoria electoral. Y concluye que no había para tanto? en cuanto a los males que se anunciaban. Hasta ahora, Trump no ha sido capaz de cumplir sus controvertidas promesas de campaña y preside una administración lastrada entre gente amenazada de dimitir (o que ya lo ha hecho) y aquellos que tratan de contenerle.



Cómo nos ven

¿Cambio constitucional? y razones para visitar Bilbao

Un analista de Politico sugería que, para iniciar la resolución del conflicto catalán, sería urgente emprender un cambio en la Constitución de 1978. En ese sentido, si se reconociera el derecho de autodeterminación de una de las partes se podrían sentar las bases para un período de coexistencia pacífica entre los catalanes favorables a la secesión y los contrarios a la misma. Y, para ello, ambas partes deberían impulsar concesiones.

Forbes aprovechaba la elección de Bilbao como ganadora del premio Ciudad Europea de 2018, otorgado por la británica Academy of Urbanism, para enumerar razones para visitarla. En primer lugar, las culturales (con el museo Guggenheim a la cabeza, que acaba de cumplir 20 años), sin olvidar los restaurantes bilbaínos (que acumulan 40 estrellas Michelin), la degustación de los populares pintxos o una visita al Puente de Vizcaya o Colgante, construido en 1893.



Qué se cuece

Se va Cebrián y Clarín se apunta a las suscripciones

ABC señalaba el nombramiento de Manuel Polanco, vicepresidente del grupo de comunicación PRISA, como nuevo presidente del mismo, en sustitución de Juan Luis Cebrián, quien llegó al cargo en 2012. El relevo se materializará en 2018, mientras Cebrián se mantendrá al frente del diario El País. La decisión se produce tras aprobarse una ampliación de capital por parte de PRISA, que mantiene una deuda cercana a los 1.500 millones de euros.

Dircomfidencial.com resaltaba el éxito de la apuesta por la suscripción digital, por parte del diario argentino Clarín: a los seis meses de abrir a sus lectores esta posibilidad ya ha superado la cifra de 50.000 abonados (la mayoría, argentinos residentes en el país, aunque también hay emigrados a EEUU o a Europa). Todo ello, con el objetivo de apostar por el periodismo de calidad y con la intención de mantenerse como el digital en español más leído del mundo, por delante de El País o El Mundo.