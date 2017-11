Chiquito

En Málaga ( por ende España), nació el cubismo (Picasso) y el surrealismo (Chiquito). Arte en estado puro. Esto no es un tuit, aunque lo parezca.

Francisco García Castro

Estepona

¡Hasta siempre, Lucas!

Se ha marchado Chiquito de la Calzada camino del cielo, donde a buen seguro ya se lo estarán pasando de miedo con sus bromas. Gregorio Sánchez, que así se llamaba realmente, fue un Maestro del Humor que regalaba pedazos de alegría y momentos inolvidables, dentro y fuera del escenario. Armado con un estilo surrealista y autodidacta, sacó a esta España de la depresión en 1994, año de su descubrimiento público. Como gran innovador, aportó un nuevo estilo al género cómico, basado en una narración ecléctica y dinámica en sus actuaciones. Nadie había contado los chistes jamás como él. Rompió moldes y llegó al corazón de (casi) todos los espectadores con sus particulares gestos y movimientos sobre el escenario. Su idioma propio, basado en palabras inventadas (fistro, condemorr) y expresiones recurrentes (No puedorr, te das cuen o no te digo trigo por no llamarte Rodrigo) se incorporaron al lenguaje y acervo populares. Con un magnetismo especial consiguió lo más difícil: hacernos reír. Y eso es algo muy difícil de lograr. Los que le conocieron personal y profesionalmente siempre alabaron su humanidad, sencillez y humildad. E insisten en que a pesar de la fama alcanzada, siempre siguió siendo la misma persona. Pero por encima de esas virtudes, destacan su infinita generosidad y bondad. Sin embargo, desde que falleció Pepita, su inseparable esposa durante 50 años, su sonrisa se fue apagando. Paseaba, o mejor dicho, deambulaba por su Málaga natal con una profunda tristeza en el alma. Y como no podía ser de otro modo, esa insoportable ausencia le ha roto el corazón. A los que nos alegró la vida e hizo olvidarnos de los problemas, solo podemos darle las gracias. Como el diría, Hasta luego siempre, Lucas. Por la gloria de tu madre, hoy cantaré eso de ¡7 caballos vienen de Bonanza!

Javier Prieto Pérez

Málaga