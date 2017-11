Estupidez contra el CO2

Estupidez parece que invencible. Este mes se han vuelto a reunir los jefes de estado en Bonn convocados por la Onu contra el CO2. Y se han quedado cortísimos. Unanimidad de expertos, así la humanidad se hunde. No queda tiempo, hay que correr. Y nadie se estremece. Sin embargo nuestro futuro se jugaba en Bonn. Porque España es uno de los países con peor amenaza de sequías. Luchar contra el calentamiento es por lo menos cien veces más importante que el procés. Y seguimos sin hacer casi nada contra el CO2. Un gigantesco cambio es necesario para que los intereses financieros no prevalezcan sobre la cordura, para evitar el desastre . O despertar o abrasarnos. Muy pronto será demasiado tarde. Harto de que nos digan a los ciudadanos que hagamos acciones. Un transatlántico no demarra porque los mirones del muelle se pongan a empujar. Hace falta que el capitán - los jefes de estados- ordene arrancar los motores.

Pablo Osés Azcona. Málaga