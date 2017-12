No es un nombre cualquiera

Uno de los mayores reconocimientos a una personalidad relevante es ponerle su nombre a una calle. En Málaga se ponen nombres a calles de personajes que ni siquiera tienen un homenaje en su ciudad de origen y también tenemos vías con nombres que mejor sería olvidar quienes eran. Pasa con la avenida de Carlos Haya. Hace un tiempo se formó un gran revuelo por la idea de cambiar el título del hospital que lleva su nombre. Decían muchos que no tenía sentido quitar tal denominación pues pocos saben ya quien era Carlos Haya. Ahí está el peligro, algún día alguien puede preguntarse quién era Carlos Haya y buscar información sobre tal figura. Saber que era un aviador que se pasó al bando sublevado en la Guerra Civil. Conocer que lo llamaban ´El Panadero´ por llevar provisiones y grandes cantidades de pan a los asediados del Cerro del Cabezo allá en Jaén, buena acción, ayudar a los necesitados si no fuera porque lo hacía dependiendo de su condición política. El mismo avión que llevaba alimentos a un lado de España, era usado por este aviador para bombardear las columnas de huidos malagueños por la Carretera de Almería, uno de los episodios más tristes y dramáticos de nuestra historia reciente. A Carlos Haya no se le puso el nombre a una calle y un hospital en Málaga por su contribución a la mejora de la aviación de la época, por batir el récord en el vuelo de España a Guinea o por idear un sistema de suelta de provisiones colocando los alimentos amarrados en pavos vivos para aminorar el impacto con el batir de alas del pobre animal, se le dio como homenaje del régimen franquista a un caído por su causa, Carlos Haya murió en combate. En Sevilla y Granada tuvieron más suerte y tiempo hace que los hospitales que llevaban nombres franquistas cambiaron de denominación. En Málaga una importante avenida se ha llamado Carlos Haya demasiado tiempo. Ha sido noticia la supuesta aprobación de la moción del grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga de cambiar su nombre por el de avenida 4 de diciembre, una fecha que debe pasar a la historia por la gran manifestación por Andalucía y en la que tristemente se asesinó a García Caparrós. Esperemos que los grupos sean consecuentes y le cambien el nombre a la avenida.

José Góngora

Málaga