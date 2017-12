Dónde está el cuarto poder

Comentaba con un amigo la conclusión del editorial de un diario madrileño que se preguntaba, «atónito», «cuántas tazas más de veneno nacionalista caben en las tragaderas de electorado catalán». Él me respondió que lo mismo habría que decir de los que, aquí y allí, votan una y otra vez al PP. Me recordó que Tocqueville consideraba más importante aún que un Parlamento para la democracia el tener una prensa libre; y eso que entonces no influían también en la opinión de los votantes la radio y la televisión, que ya sabemos quienes las manejan hoy. Que más necesario aún que una ley antimonopolios para el mercado sería tenerla para los medios de difusión, ese Cuarto Poder, hoy más fuerte que nunca, pero tan manipulado por otros poderes.

Antonio Bertrán Buendía

Málaga