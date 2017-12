Cambiar de vida no es fácil. Tener que viajar a otro país es un desafío que supone grandes peligros. Adama es un costamarfileño que lleva en España cuatro meses, cuya historia es una de las innumerables que buscan una vida mejor. Su primer pie en Europa fue el puerto de Málaga: «Mi primera sensación cuando llegué aquí fue que había conseguido mi meta: había dejado atrás África».

No fue fácil: el viaje entre Costa de Marfil y España duró diez semanas: «Pasé por Mali, Mauritania y Marruecos. Allí me embarqué en una patera rumbo a Europa: no sabía qué iba a encontrarme». Nunca había tenido contacto directo con la Cruz Roja antes de llegar a España: «Conocía la Cruz Roja Internacional [Comité Internacional de la Cruz Roja] por la televisión únicamente».

Ante la pregunta de por qué abandonó su hogar, responde que fue por un cúmulo de causas: «Tenía problemas de dinero, mi familia no se encontraba bien y los problemas políticos amenazaban mi seguridad. No encontré ninguna solución: fue una decisión obligada». Su propósito es estabilizarse en Málaga: conseguir sus papeles y encontrar trabajo son sus principales preocupaciones. «He solicitado el derecho de asilo, pero aún no he obtenido respuesta».

Adama desea aprender: «Allí me dedicaba a la construcción, pero mi sueño es formarme en cocina y dedicarme a ello». Es una persona que le encanta la vida malagueña: «La gente me ha tratado bien, estoy aprendiendo poco a poco español. Me gusta mucho pasear por la playa y jugar al fútbol. Soy del Real Madrid. En el piso tenemos una rivalidad con los del Barcelona» comenta entre risas.

Sus deseos a largo plazo es que su familia pueda venir a España: «Me encantaría que mis hijos estudiaran aquí y poder instalarme en esta ciudad. Me gustaría quedarme en Málaga. Dependerá del futuro que lo consiga».

Cuando nos habla de las diferencias entre Costa de Marfil y España, es claro: «Aquí se respetan los derechos de las personas, los derechos fundamentales de todos nosotros».

*De Manuel es voluntario de Comunicación de Cruz Roja Málaga