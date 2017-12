'Más mentiras separatas', por Juan Fernández Sánchez

Últimamente van aumentando, como las de la señorita Rovira (con lo de que el ERC "nunca" defendió "unilateralidades" y lo de las amenazas del malvado Estado español de llenar de muertos las calles de su peculiar república de Catalandia), las de Junqueras (hay tantas que uno se pregunta si ese católico de verdad lo es, o se trata de otra mentira) y las continuas de Puigdemont (todavía más documentadas con luz y taquígrafos). La ANC dice que vendieron 45.000 entradas para ese maravilloso concierto para recaudar dinero que se utilizará para pagar fianzas de, entre otros, niños de papá que pasaban sus vacaciones en internado suizos y de otros visitando Andorra.

La ANC dirá que las vendiero (o regalaron) muchas entradas, pero en el estadio no estuvieron ese número de personas. Y luego siguen mintiendo con lo del pacifismo, mientras verbalmente insultan y amenazan a los que se atreven a pensar diferentes de ellos (entre otros, el muy presentable Llach, llamando carroña a los „españolistas" y cerdos a los dirigentes de la UE, así como las perlas cultivadas de la siempre encantadora Nuria de Gispert), amenzando, esta vez sí, con matar o colgar de un puente a miembros de partidos democráticos, pasando ya a la agresión física, como haciendo pintadas y rompiendo cristales de viviendas o comercios, asi como quemando viviendas de aquellos que no tragan sus mentiras, todo lo cual refleja su libertad de expresión y talante democrático. Y todo ello no es más que un aperitivo de lo que está por llegar. Los que cayan o miran para otro lado deberian tener en cuenta que las barbaridades de la historia se repiten y ellos no quedarian exentos de ellas.