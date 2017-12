Turulos y Rullulos

Según noticias de prensa, Turull y Rull, que podrían ganarse la vida, y así pagar sus fianzas, a modo de aprendices de Tip y Coll, aseguran solemnemente que no han logrado humillarles y que están más fuertes. Ese victimismo, asociado, como sus sombras, a falacias, no es más que una continuación de lo que ya hicieron numerosas veces en el pasado, y, tratándose de un aperitivo de lo que está por llegar hasta el, y después del, 21-D, no deberá sorprender a los demás, y menos a los que les han dejado en libertad. A partir de ahora los predicadores del odio, con el ex-presidente Puigdemont y demás ex-jesuitas, nos amenizarán continuamente con sus perlas cultivadas.

Juan Fernández Sánchez

Málaga