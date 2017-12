Cuando Apu, el dependiente indio del badulaque, recomienda una película de su país a los Simpson diciendo que está entre las 400 mejores del cine indio, Homer se ríe descaradamente. En el ensayo Los Simpson y la filosofía, Deborah Knight explica que, aunque puede parecer que Los Simpson es racista con Apu, no lo es: «Una manera de entender este chiste, creo que incorrecta, es suponer que el cine indio no puede discriminar de modo sensato lo mejor de la producción y, por tanto, celebra todos sus filmes al incluirlos en una lista tan larga. Otra interpretación, de nuevo errónea, es pensar que la acotación de Apu es sencillamente exagerada. En este caso, el humor dependería de la creencia de que pocas películas se cuentan realmente entre ´las mejores´. La manera correcta de comprender este chiste, al contrario, consiste en estar al corriente de que el cine indio es uno de los más productivos y vibrantes a nivel mundial. La producción fílmica anual de la India se cuenta entre las mayores del mundo y desde luego supera con creces la producción americana. Esto convierte la idea de las ´400 mejores´ películas en algo más comprensible, pues sería relativamente proporcional a la enorme cantidad de filmes producidos o, dicho de otro modo, sería equivalente a la idea más corriente de los ´mejores diez´ o ´mejores 100´. De modo que el chiste funciona para aquellos espectadores que saben algo del cine indio. Y saber algo del cine indio posiblemente llevara a los espectadores a tomar partido por Apu, de modo que, si compartimos esta afinidad, empatizaremos con él y no con la grosera reacción de Homer». En efecto, que Homer se ría de algo es un elogio. Pero, ¿y si no? El cómico estadounidense Hari Kondaboulu es hijo de indios y autor del documental El problema con Apu. Adora Los Simpson pero está harto del estereotipo de Apu: «Es un personaje de dibujos animados con la voz de un tipo blanco que imita a un tipo blanco que se burla de mi padre». ¿Se pasa? «Me crié con Los Simpson, y Los Simpson critican la cultura popular. Así que lo que hago está en la tradición de Los Simpson». A ver qué cadena nos lo trae para Reyes.