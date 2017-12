Silencio climático. Seguimos en Babia

Busco información porque me suena que ha habido estos días una cumbre importante para frenar el calentamiento en Paris.

Debió ser muy importante pero los medios usuales no han dicho casi nada o yo que me tiro una hora con la prensa en el portátil y con mucha TV no lo he visto. Además ahora mismo a mi que llevo medio hora buscando me asaltan con tantísimas noticias curiosas que casi me olvido de lo que buscaba. Por fín acabo en Le Monde y me entero de algo.

Siempre he pensado que lo más destacado por los medios debía ser lo que más influye en nuestras vidas. Los medios que saben mucho deberían insistir hasta que todos nos diéramos cuenta de lo que nos importa.

Pues esta vez han estado en Babia. Y nos han mantenido en ella. Ni caso a la alerta del pobre Macron clamando que estamos muy lejos de conseguir el objetivo del Acuerdo de Paris de 2015 de mantener la subida de temperaturas por debajo de los 2º C y si fuera posible de 1,5ºC. Que sin una movilización mucho más fuerte y un inmenso cambio en nuestros modelos de producción y de desarrollo no lo lograremos. Que es un tremendo peligro.

Algunos gobiernos, filántropos y empresas de todo el planeta tomaron pues el 12 de diciembre del 2017 una serie de compromisos para dar un nuevo impulso a la lucha contra el cambio climático presentando 30 proyectos diferentes. Pero todos se dan cuenta de que no es ni de lejos suficiente. Sin una intensa movilización mundial se acabará la buena vida en el planeta. ¿Conseguiremos movilizarnos sin los medios? Difícil.

Pablo Osés Azcona. Fuengirola