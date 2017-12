'El cumpleaños de Francisco de la Torre', por Francisco Moreno

He leído en la web del periódico que el alcalde de Málaga ha cumplido 75 años. Felicidades, Francisco de la Torre. Tengo la suerte de vivir en Málaga y puedo decir que la ciudad es ahora el ojito derecho de todos los alcaldes de España, que ven como Málaga respira cultura, modernidad, innovación, turismo.... y se ha transformado hastatal punto que puede competir con dignidad con las principales capitales de Europa. Usted lleva desde el año 2000 al frente del Ayuntamiento de Málaga y no sé si tiene pensado repetir, aunque yo le recomiendo que deje paso a otra persona y que no le suceda como al gran Pedro Aparicio. Gracias por todo, alcalde.