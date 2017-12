Por dentro y por fuera

Cómo lo ven

Italianos euroescépticos y regresa Piñera

Politico señalaba la emergencia del euroescepticismo entre los jóvenes italianos (en muchos casos, nuevos votantes de cara a las elecciones de la próxima primavera). Las razones de esta visión hostil hacia la Unión Europea son variadas: desde el hecho de que, muchos de ellos, solo han visto un país en largo estancamiento económico, hasta la percepción de que fueron dejados de lado por la Unión Europea ante la llegada imparable de inmigrantes irregulares, durante los últimos años.

Clarín resaltaba el triunfo de Sebastián Piñera, candidato de centro-derecha, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas. Supone su vuelta al Palacio de la Moneda, tras vencer por primera vez, en 2009, al ex presidente Eduardo Frei. No obstante, deberá enfrentarse al obstáculo de un Parlamento dividido en tres grandes bloques y se le augura oposición a sus reformas, tanto desde la izquierda como desde la derecha más conservadora.



Cómo nos ven

Derrota de Rajoy y ¿fuera del Mundial?

The New York Times se hacía eco del fracaso de la estrategia de Rajoy en Cataluña, después de que los partidos independentistas consiguieran mantener la mayoría absoluta de escaños en el Parlament. Pese a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la convocatoria inmediata de elecciones para calmar la crisis catalana ha supuesto un duro varapalo para el Gobierno (que, además, queda allí en la marginalidad política, con solo tres escaños, de 135).

The Independent destacaba las declaraciones del antiguo responsable de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, en el sentido de que la actuación del Gobierno ponía en riesgo la participación de España en el Mundial de Rusia de 2018. Desde su punto de vista, el continuo intervencionismo del Ejecutivo a la hora de escoger un nuevo presidente de la Federación podría acabar siendo letal para disputar la máxima competición futbolística a nivel de selecciones.



Qué se cuece

Facebook apuesta por el vídeo y el fin de la neutralidad

Clases de Periodismo señalaba la apuesta de la red social Facebook por una promoción más intensiva de los vídeos, en su News Feed. El objetivo es convertirse en un competidor director de YouTube. En ese sentido, la compañía creada por Mark Zuckberger precisó que está modificando el tipo de anuncios que aparecen en los vídeos y apuntó que no se permitirá publicidad en medio de ellos, a no ser que tengan una duración superior a los tres minutos.

Media-tics se hacía eco de la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense, en el sentido de poner fin a la neutralidad de la Red. Esta histórica medida convertirá a internet en una «autopista de peaje» (es decir, se pagará por poder tener una conexión más rápida o, incluso, se puede prohibir el acceso a ciertos servicios). Es decir, la Red, en EEUU, pasará a comportarse como una compañía de TV por cable, donde el precio que pagues determinará la cantidad (y calidad) de canales que se pueden ver.