Cada temporada de The Crown le cuesta a Netflix unos 130 millones de dólares. La monarquía británica le cuesta al Tesoro británico unos 110 millones de dólares al año. Podemos afirmar por tanto que hemos encontrado por fin un mapa que es mayor que el territorio que describe, una biografía que es más importante que su protagonista, un retratado que intenta parecerse a su retrato. ¿Debió dimitir en el pasado la reina de Inglaterra y dar paso a la República Unida de Gran Bretaña e Irlanda del Norte? No diré yo que no, pero tengamos en cuenta que la empresa que más habría acusado en sus cuentas tal eventualidad no habría sido la corona británica, sino una productora de series de televisión llamada Netflix.

The Crown es simplemente prodigiosa. En su delicadísima cinematografía, en sus interpretaciones de hielo moldeable, en sus diálogos de creíble solemnidad -V.O., of course!-. Los nuevos diez capítulos de la segunda temporada que nos ha ofrecido Netflix recientemente confirman que esta producción comercial compite en una liga extraña del mercado audiovisual en donde sólo hay dos reglas del juego: primar la calidad sin permitir la menor concesión a la comercialidad y no preguntarse nunca cuánto va a costar el plano que estamos rodando. No se trata tanto de que vaya venciendo a sus rivales en esa liga; es que simplemente no los tiene.

El papa Inocencio X ya es ante todo el modelo del retrato que pintó Velázquez. La entrada de Wikipedia dedicada a Ciudadano Kane triplica en extensión la que está dedicada a William Randolph Hearts. Netflix planea producir seis temporadas de The Crown, cambiando todos los actores cada dos temporadas para ir cubriendo diferentes momentos del reinado de Isabel II de Inglaterra. No necesita incluir el rótulo de «basada en hechos reales». Quizá al término de la serie, Netflix comience a cobrar derechos de ficción a la casa real británica y sea ésta la que deberá incluir en su sello la leyenda «inspiradora de la serie de televisión The Crown».