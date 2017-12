Viejos y sumisión

El gobierno de España lleva años descapitalizando la partida de pensiones para destinarla a otros objetivos según la prensa en el exterior. Nos engañan diciendo que el Estado está más tieso que las mohamas de pintarrojas. Nos anuncian con orgullo un incremento del 0,25% mientras la inflación sube 8 veces más. Nos meten miedo con sus predicciones. Los economistas del gobierno no navegan en empresas que pueden naufragar y viven ajenos a la realidad. Pertenecen a la casta; no se esmeran porque no se hunden. Se dedican a inducir un naufragio con sus predicciones negativas para causar la profecía que se cumple por sí misma. Los pocos años de vida se reducen con la psicosis que nos causan. Dicen que perderemos poder adquisitivo un 40% en 3 ó 4 años. La Merkel no les dejará porque ella as pagas de coroneles, ex ministros, ex presidentes ... Don Juan Carlos de Borbón sigue viviendo como un rey con nuestro dinero. Millones de pensionistas españoles no tenemos valor de afeitar la barba al gallego y echar a sus «rémoras» con sus pinkis al Carro de la Basura aún teniendo que perder sólo la vida de dos días miserables en este mundo terrenal. Este país se arreglaría si los viejos diéramos un bastonazo juntos para tomar medidas drásticas juntos. ¡ Hasta aquí hemos llegado !

Bartolomé Florido. Torremolinos