Subrayan algunos economistas que si no se suben los sueldos el consumo caerá y la economía española no despegará como es debido. No sé quién le paga los sueldos a los economistas que dicen esto, pero yo estaría dispuesto a contribuir a ello si alguien les hiciera caso. Suban los sueldos, por favor. Va a subir el gas, los peajes, la gasolina, la luz y hasta los sellos. Es momento de subir los salarios, afirma Fátima Báñez, ministra de Empleo. Nunca hemos estado más de acuerdo con una autoridad, con un político. Bendita sea tu palabra, Báñez, un púlpito para Báñez, un jamón, un monumento, un detalle, una loa, un soneto, viva Báñez y que Dios la oiga. Báñez, presidenta. Suban sueldos. La crisis ya pasó. Los beneficios empresariales aumentan. Bajan las pérdidas.

«Que el IPC vaya por un lado y el poder adquisitivo por otro (por debajo) es una manera de repartir desigualmente la riqueza e incubar otra crisis», afirma Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Hasta el empresariado está seguro de que es el momento de hacer un gesto. Rajoy, el Gobierno, lo ha hecho: ha subido el salario mínimo, que siempre es un buen baremo y guía para el resto de salarios. El Salario Mínimo será en breve casi igual que el vergonzante salario que algunas empresas pagan de media en muy diversos sectores, la hostelería por ejemplo. El comercio y muchos otros.

«En los últimos años, el 10% que menos gana ha reducido su salario monetario un 17%, lo que se traduce en un descuento del 25% del poder adquisitivo», según un estudio de José Ignacio Pérez Infante, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Carlos III de Madrid. Podríamos seguir coleccionando opiniones, al igual que las hay contrarias, claro. No faltan los economistas (malajes) que vaticinan una subida de la inflación si los sueldos suben, pero claro, los economistas que no apuestan por la mejora de los currelas han sido siempre legión, ya seguramente desde los tiempos de los godos o Mari Castaña, el imperio romano o los neandertales.

Razones para la moderación salarial existen, lo que no entendemos es como en España pueden existir siempre. Suban sueldos. Es justo y necesario, que dicen en misa. Puede ser su deber y nuestra salvación, para llegar a fin de mes. El incremento del coste de la vida medio en 2017 (es que si decimos IPC no nos enteramos bien) se va ya al dos por ciento. Y El PIB crece a más del tres y aunque sí es cierto que hay convenios que han podido proteger a sus trabajadores de perder poder adquisitivo (la media de las subidas por convenio ha sido del 1,4 por ciento) no es menos cierto que otros sectores penan. Los precios acabaron 2017 por encima de lo que subieron los sueldos de los empleados públicos ese año (un 1%) y del aumento porquerioso de las pensiones (0,25%). Es decir, tanto funcionarios como pensionistas vuelven a perder poder adquisitivo. También. Báñez, mujer, coge el megáfono. Tú sí que vales.