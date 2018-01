Víctimas del autotimo

El procés me tiene tan harto como (creo) a la mayoría de lectores, pero tampoco puede uno hacer la esfinge mientras le intentan deconstruir el país. Ahora se ven los estragos de menospreciar la ley y el Estado de derecho. Es como si en Catalunya se hubiera perdido la noción misma de esos conceptos, tras tantos fraudes, ficciones y teatro bufo. Unos creen haber constituido una república, y quieren ponerse a desarrollarla, otros, pese a participar en las elecciones para un nuevo Parlament y un nuevo Gobern, y aprestarse a recoger el acta para un nuevo mandato, siguen hablando de restituir el "gobierno legítimo". Un prófugo dice ser el President en el exilio y nadie en el independentismo se atreve a decirle que ya no. Llegados aquí, lo mejor será investir a Junqueras, que se las apañe con el Papa Luna y que en el quita y pon no hagan mucho ruido, mientras en el resto de España trabajamos.