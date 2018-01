Una patera llega al puerto por la noche, de madrugada. Muchos de sus ocupantes, la mayoría subsaharianos, muestran señales de hipotermia y otras enfermedades. Ateridos de frío en una barcaza que un golpe de mar puede mandar al fondo de forma muy sencilla, son recibidos los migrantes. Luego, sus ocupantes duermen en la Comisaría y allí sólo un puñado de abogados y los voluntarios de la Cruz Roja se apiadan de ellos. Se acercan con toda la profesionalidad y el cariño que son capaces de reunir y tratan de obtener información acerca de la situación que sufren en sus países, de lo que les ha llevado a cruzar el Estrecho de Gibraltar en una embarcación indigna facilitada por las mafias de muerte, droga y dinero, y tratan de comprobar cómo pueden ayudarlos a quedarse aquí en España, continuar su tránsito hacia otros países (la mayoría quiere ir a Francia, no sólo por las oportunidades, sino por la lengua) o hacer la vuelta a África lo menos dolorosa posible. Después estos letrados batallan en los tribunales tratando de ayudar a seres humanos que han visto el lado más sucio de la vida muy de cerca, que lo único que quieren es poder tener un futuro, mejor o peor, en sociedades que ellos han idealizado pero que comparadas con la carestía más básicas que sufren en sus países son un objetivo dorado. Muchos no lo conseguirán: llegarán al puerto de Málaga y de ahí, en pocas semanas, volverán a los lugares desde los que partieron; otros sí, los menos, tal vez consigan asilo en España o en otro país de la Unión Europea, porque huyeron de sus naciones de origen por ideología política o temas étnicos, prefieren la muerte a tener que pasar un día más en el lugar del que salieron. Vienen tan desorientados que al principio no pueden ni contestar a las preguntas. Ahora se busca atenderlos por el día porque de noche, recién llegados, no saben ni sus propios nombres. Debe ser como vivir una película de la que uno no quiere ser el protagonista. Siempre me acuerdo de estos abogados del oficio que se han apuntado al turno de pateras para echar un cable, del mísero pago que perciben por una acción tan grande y generosa como asesorar a un ser humano para tratar de que pueda disfrutar de un futuro algo más prometedor, de las horas que echan en esa tarea, de cómo son tratados, a veces, por algunos funcionarios desalmados, ellos y sus clientes, de las bromas de alguna traductora de cuyo nombre no quiero acordarme, de la frialdad de un sistema que ha puesto fronteras a la esperanza. En todo eso pienso, mientras comprendo que tengo razones para estar orgulloso de los abogados malagueños y de su colegio, el más importante de toda la provincia y uno de los más fuertes en la defensa, formación y promoción de sus colegiados. Hoy, en esta primera columna del año, brindo por ellos.