Bienquedismo turístico

Todo lo que es susceptible de llegar, llega... El éxito y el morir de éxito, también. Solo es cuestión de tiempo y constancia en el tarareo de «no pares, sigue, sigue...» y en el de «no cambies, no cambies, no cambies...» Y, justamente, no es la constancia en el tarareo de no parar y no cambiar lo que ha faltado en nuestra industria turística desde siempre. Tanta inmovilidad sustancial durante tanto tiempo y tanto sota, caballo y rey, combinados de uno en uno, de dos en dos o de tres en tres, lustro tras lustro, agotan hasta a los mismísimos dioses. De hecho, ahora que nuestra industria empieza a mostrarse ralentizada, desconcertada, desmotivada, impotente... ante el panorama futuro, incluso el jefe Zeus anda atolondrado, dicen, sin saber qué hacer con sus rayos de destrucción masiva para controlar las venideras tormentas sobre el universo turístico costasoleño y andaluz.

Nuestra mejor actitud turística fue la primigenia. Claro que entonces no cabían opciones. Solo había un camino y una dirección: ser padres del futuro. Y así fue hasta que, lastimosamente para los intereses de nuestros terruños, el escenario turístico empezó a complicarse con la llegada de otros actores. Nuestros éxitos, mientras solo competíamos con nosotros mismos, habían obrado, pero bastó una pequeña brisa de cambios concatenados en el escenario turístico para que nuestro inmediato futuro turístico empezara a reescribirse. Fue entonces que mutamos, y de ser padres de nuestro futuro nos convertimos en hijos de nuestro pasado. Lo que al principio pareció un levísimo caso de ombliguismo, resulto ser una epidemia ombliguista que terminó modificando nuestros genes turísticos e instaurando la era del bienquedismo.

Nuestras instituciones públicas y privadas, pensadas, entre otras causas, para entenderse bilateralmente, llegaron a entenderse tan bien que, atendiendo cada parte a sus particulares ombligos, olvidaron que el presente es la antesala del futuro y que el futuro siempre llega. El entendimiento político entre las instituciones públicas y privadas, y los órganos consultivos previstos a tal efecto, dejaron de cumplir con su misión esencial hace tiempo. El tiempo ha obrado a favor de la prueba fehaciente y ha venido a demostrar que las demasiadas mesas y foros institucionalizados por doquier han desvirtuado la esencia de su misión que, naturalmente, no es la promoción, exclusivamente. Nada más imprescindible para travestir las ideas que la logomaquia, porque atiende más a la forma que al fondo. Bienquedismo turístico institucionalizado, en carne viva.

Seguimos cansando nuestros ojos con gráficos de éxito que debieran enrojecer nuestras conciencias. Lo vendible es medir nuestros ´éxitos´ turísticos. Bienquedismo. Medimos los turistas, las camas, las pernoctaciones, las nacionalidades... Nos herimos la garganta pregonando nuestra participación en el crecimiento del PIB y jurando sobre la Biblia que cada uno de los cientos de miles de veganos que participan en el universo de nuestros visitantes se han comido dos pollos italianos, diez solomillos franceses, tres corderos escoceses y dos cerdos nacionales, regados con medio barril de Guinness cada vez. Y legislatura tras legislatura –la andaluza y la costasoleña– nos quedamos panchos y satisfechos turísticamente. ¡Somos la hostia! Y van sesenta años... O sea, epidemia bienquedista en estado puro, eso sí, alícuotamente repartida, claro.

Y yo pregunto: ¿además de nuestras intervenciones en las redes y de nuestra virtualidad en los mercados, hay algo esencialmente nuevo en nuestras intenciones turísticas respecto de las de la segunda mitad de los setenta, por ejemplo...? Pensemos diez segundos...

Es tiempo de descreernos el credo y de situar el Turismo en la zona de insostenibilidad que corresponda. Sí, sí, he escrito insostenibilidad. Es tiempo de conocer las posibilidades reales de nuestros destinos turísticos y de fijar sus condiciones de continuidad manteniendo la sostenibilidad económica, social y medioambiental como línea axial. El turismo llegó solo, brindándonos la oportunidad de convertirlo en un medio de riqueza imperecedera, pero durante el proceso nos equivocamos de senda. Actualmente, la fotografía de 360º de nuestra realidad turística contiene oculta la imagen estereográfica de una copa repleta de un bebedizo psicotrópico que induce al suicidio colectivo, lento y certero.

Que en la rimbombante era del conocimiento turístico (?) sigamos ocupándonos de nuestras amenazas, por encuentro, por no haberlas previsto, suena a chiste de pésimo gusto. ¿En qué mundo vivimos?

¡La bestia turística es la estacionalidad...! ¡No, los alquileres turísticos...! ¡No, la turismofobia...! ¡Quia, la turistificación...!

¡Anda ya...! Torpeza y bienquedismo, de eso se trata. No hay más...