EL FENÓMENO POLITICO ARRIMADAS

Resulta harto difícil encontrar a un ciudadano/a, con independencia de los votantes a los partidos independentistas catalanes, que por diversas razones no simpatice con la andaluza Inés Arrimadas (Jerez, 1981). Tras el resultado obtenido por esta política de Ciudadanos, logrando 36 diputados en las pasadas elecciones autonómicas catalanas del 21-D dejó el pabellón muy alto batiendo a los dos líderes soberanistas: Puigdemont (J x Cat) y Junqueras (ERC), lo que le ha granjeado un merecido prestigio, que ya venía cosechando en sus actuaciones públicas anteriores en base a su forma de conectar con el público asistente.

En Madrid concretamente, Arrimadas ya cuenta con un predicamento superior al del líder de la formación, Albert Rivera, y nadie medianamente sensato podría justificar que tal valoración obedece exclusivamente a sus innegables atributos femeninos. A su favor, entre otros valores, cabe destacar su franqueza y vehemencia con que se expresa unido a la gran naturalidad y sencillez de lenguaje. Características de las que carecen lamentablemente muchos políticos españoles a los que un curso de oratoria efectiva favorecería su calidad comunicativa.

Si algo gusta y convence al auditorio es que el orador de turno acuda con la lección bien aprendida, que se exprese con conocimiento de causa, criterio, sensatez y como no, con un lenguaje sencillo y entendible. A la postre, Arrimadas, ha demostrado que los más perjudicados en la contienda por los nacionalismos son los catalanes, como lo están evidenciando la huida de empresas, ausencia de inversiones, destrucción de empleo, descenso del turismo, etc. etc.

Los partidos independentistas deben reconocer la victoria de Ciudadanos y para más INRI, que la ha sido obra de una «charnega» andaluza con todos los merecimientos y reconocimientos. Cs presentará su candidato oficial para la presidencia del Parlamento, al diputado electo y vicepresidente de la cámara durante la legislatura anterior, Espejo-Saavedra. Ya se han iniciado los contactos comenzado a debatirse pero nada definitivo por el momento?¡¡Tiempo al tiempo!!

José-Tomás Cruz Varela

Málaga