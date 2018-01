El instante más luminoso es coronar la roca del león, una cima en lo más alto de Hong Kong, con tu silla de ruedas pegada al culo y golpeándote la espalda durante diez horas con cada impulso. En 2011 al joven escalador Li Si Way un accidente de tráfico le «condenó» de por vida a vivir parapléjico en silla de ruedas. Tardó cinco años en trasladar a sus brazos la fuerza que tenían sus piernas. Verle subir la montaña en un vídeo por internet llena de sangre palpitante la conexión wifi del ordenador. Por su hazaña ha sido nominado al premio Laureus al mejor momento deportivo en todo el mundo. Y a mí, que me costaba subir la escalera cuando volvía a mi casa ayer tarde, me ha hecho avergonzarme y dedicarle estas humildes líneas de inicio de página de sábado con infinita gratitud por enseñarnos que a la vida hay que enfrentarse con dos€ ruedas, bien puestas.



Trasplante de luz

También Miguel, el paciente malagueño que hablaba ayer en La Opinión de su trasplante de hígado en el hospital Carlos Haya, es el protagonista de otro instante de luz que nos ilumina el camino cuando vienen túneles. Pero los periódicos insistían esta semana en «el instante más oscuro». Y no se referían a la última sandez iluminada de Puigdemont, que ahora ha publicado una surrealista página web de su presunto govern. Ni al «no quieror no quieror» del alcalde De la Torre a decirle «Hasta luego, Lucas» a la alcaldía de Málaga cuando cumpla 19 años como primer edil de la ciudad (un asunto sobre el que escribía ayer De Loma en su Palique con divertida perspicacia, otro instante que chisporroteaba luminiscencia). Tampoco el instante más oscuro se refiere a las últimas lindezas semánticas de Trump llamando agujeros de mierda a algunos países emisores de inmigración (uno empieza a pensar que sus exabruptos en vez de crueles y gravemente irresponsables son fruto de una evidente incapacidad para ser adulto).



Cárcel politizada

Lo ocurrido con los inmigrantes en la aún no inaugurada prisión de Archidona evidencia el drama, una vez más, que viven personas que sólo sueñan con mejorar, jugándose la vida en el empeño y sin hacerle daño a nadie. También se ha politizado ese asunto, como todo (incluido el suicidio, tristísimo, doloroso, de ese pobre argelino ahí dentro, ya que hay suicidios en los llamados cies). Pero ver a la parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez visitar, en la fecha que se les había dicho, la futura prisión de Archidona cuando ya se había vaciado, suma oscuridad a todo esto. Interior va de torpeza en torpeza política. Quizá unas instalaciones por estrenar podrían parecer más «cómodas» para recluir, mientras se dilucidaban sus expedientes de expulsión, a unos centenares de personas que habían conseguido entrar sin papeles en España. Pero pronto supimos al respecto que no había aún agua caliente en las instalaciones, por ejemplo. Sin embargo, no era ésa la cuestión. Lo inadecuado es la posible asociación de unas personas inocentes de toda culpabilidad que no sea la de pertenecer a «países de mierda», recordando el verso de Trump, con una cárcel. Aunque aún esas instalaciones no sean una cárcel, pero han sido construidas para serlo y presumiblemente se inaugurarán como tal el mes que viene.



Meningitis B

Tampoco el instante más oscuro, aunque sin duda lo es para sus pobres padres, se refería al pequeño muerto por meningitis en Archidona. Cada vez que asistimos a una noticia así quienes somos padres nos dolemos y nos alarmamos. Muchos padres no han conseguido vacunar a sus hijos para la variedad B, la más letal de la enfermedad, ya que en España casi no hay vacunas desde que en 2015 se podían comprar en las farmacias, donde hay listas de espera. Ya publiqué un artículo sobre el asunto. Pero, como con tantas cosas, la impavidez sobrevuela como ave carroñera nuestro presente.

"Sangre, sudor y lágrimas"

«El instante más oscuro» es, en realidad, el título de la última película sobre la gran decisión de Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Corría mayo de 1940 y los nazis amenazaban con invadir también su país, Gran Bretaña. ¿Debía el primer ministro hacer caso a asesores y a la oposición parlamentaria y negociar con Hitler? Churchill decidió combatir a la serpiente y disparó de palabra con uno de las arengas más vibrantes de la Historia. Lo que no dijo en aquel recordado discurso lo dijo en otra ocasión y definió su vida: «El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo».



Y otros instantes

Eso es en parte lo que exige la encuesta de hoy en La Opinión para las elecciones en Andalucía. La dificultad de un voto fragmentado cada vez más cambiante obligará a ponerse las pilas a quienes se creían establecidos. El PSOE ganaría un escaño, pero obtendría menos votos. El PP-A perdería dos. Podemos perdería otros dos. IU perdería otro escaño, si fuera por separado. Y Ciudadanos, cataluñamente al alza, ganaría cuatro. Pero aún queda más de un año para las elecciones andaluzas. O no€ Porque hoy es Sábado.