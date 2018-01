Por dentro y por fuera

Cómo lo ven

Guerra generacional en África y ¿Oprah, candidata?

Foreign Policy señalaba que, aunque 2017 fue un buen año para los autócratas africanos (tal como se ha visto en Uganda o Ruanda), jóvenes de muchos países de dicho continente se muestran dispuestos a lanzar revoluciones democráticas que pongan fin a toda clase de prácticas autoritarias (según se ha observado en Togo, Congo, Kenia o Zambia). En cualquier caso, parece que la demografía debería ser favorable a la consolidación de las corrientes democráticas.

Clarín señalaba que el clamor generado alrededor del vibrante discurso de la reina de la televisión estadounidense, Oprah Winfrey, en la reciente gala de los Globos del Oro (hasta el punto de animarla a presentar candidatura presidencial contra Donald Trump, en las elecciones de 2020), revela la debilidad del liderazgo político actual, que obligaría a recurrir a estrellas del entretenimiento para cubrir el vacío.



Cómo nos ven

¿Presidente telemático? e inmigrantes fuera de prisión?

Excelsior se preguntaba si el candidato de Junts per Catalunya a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont (actualmente, en Bruselas), podía ser elegido a distancia para su cargo, tal como pretenden los diputados independentistas. Para ello, habrá que remitirse a los criterios de los servicios jurídicos de la Mesa del Parlament catalán, que emitirán su opinión al respecto en los próximos días.

The New York Times reseñaba la difícil situación vivida en Archidona (Málaga), después que el gobierno español decidiera habilitar la prisión recién construida como centro de acogida de inmigrantes argelinos. Aunque gran parte de la población actuó en solidaridad con los recién llegados, creció la preocupación tras las protestas de los inmigrantes, que causaron importantes daños en el centro penitenciario. Finalmente, el ministerio del Interior optó por trasladarlos a centros de Madrid y Barcelona.



Qué se cuece

Publicidad para pocos y arreglar Facebook

PuroMarketing apuntaba que las proyecciones del mercado publicitario global online (según un estudio de Credit Suisse) alcanzarán los tres billones de dólares, lo que abre oportunidades de negocio a quiénes están en él. Sin embargo, también resaltaba que la mayoría de dichos ingresos acabarán concentrados en gigantes como Google y Facebook€ a los que podría añadirse Amazon, si la plataforma de Jeff Bezos decide apostar a fondo por la publicidad.

TreceBits señalaba el objetivo principal de Mark Zuckerberg, creador de Facebook, para el año en curso: "arreglar" su red social. Zuckerberg reconoce que no se ha hecho todo lo posible para eliminar el discurso del odio, los abusos y los fallos de la plataforma y que "se han cometido errores" a la hora de desarrollar políticas estrictas, con herramientas que no eran lo suficientemente útiles. Además, no descarta adentrarse en la introducción de criptomonedas.