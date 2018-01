Se busca líder

Con el debate del candidato a la alcaldía, se está cuestionando el liderazgo del PP en Málaga.

El liderazgo es como el respeto, si tienes que explicarle a alguien que lo tienes, es que no lo tienes.

Liderar el PP, liderar el Ayuntamiento, liderar a la derecha en Málaga. Si hay que explicar quién es el líder, quién debe serlo, o quién debe tomar según que decisiones es claro síntoma de que está el asunto como pollo sin cabeza.

Desnortado y sin rumbo un partido que llegó a tener 19 concejales y un 56% de votos con Celia Villalobos y que ahora no sabe si caerá de tal manera que devolverá a la izquierda el Ayuntamiento de Málaga.

Las peticiones de Bonilla y Bendodo al alcalde sobre que se decida si se presenta o no, son un síntoma de debilidad, son Zipi y Zape con miedo a Don Pantuflo.

No hay líder alguno, entre otras cosas porque un líder se mide por sus seguidores y los seguidores del alcalde son del estilo de Pomares y Porras. Los seguidores de Zipi y Zape son hornadas y hornadas de nuevas generaciones sin otro lugar en el que mantenerse que el propio partido o lo que éste les busque.

Dinero público, cargo aquí, cargo allá, colócate, colócate.

Con este panorama lo importante no es quién decide en un partido quién es el candidato, ni siquiera quién va a ser ese candidato. Con estos mimbres da igual que se presente Bendodo, De la Torre o un tercero que se busque. El problema de la derecha en Málaga es que no tiene quién le represente en este PP. El Delatorrista que siguió a un alcalde voluntarioso no puede verse reflejado en un equipo mediocre que es la voz de su amo. Quién cree que políticas de reducción del gasto y menores impuestos es algo bueno, no puede creer que este PP de berzas carnavaleras tiene algo que representar a sus intereses.

El problema no es quién es el candidato del PP a la alcaldía, el problema es a quién representa este PP.