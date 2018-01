Cuando la culpa la tenía Zapatero

No sé si es por la grandeza del idioma castellano o por el desparpajo de los que los hablamos, pero el caso es que tenemos expresiones para salir airosos, culpables o no, de cualquier evento, desde un incendio devorador, hasta una nevada copiosa y esto me lleva a la siguiente reflexión. Este pasado verano veíamos a Alberto Núñez Feijóo culpar «al empedrado» y hasta «al maestro armero» de los incendios de Galicia, mientras que en agosto de 2006 y en circunstancias similares se rasgaba las vestiduras pidiendo la dimisión al entonces presidente de la Xunta, el socialista Emilio Pérez Touriño. Y qué me dicen de Rajoy y su gobierno, que ante las nevadas de estos días y el caos subsiguiente, solo se les ocurre abrir expedientes informativos y culpar a los conductores, olvidando la fanfarria apocalíptica que le montaron a Magdalena Álvarez en 2009 por cuestiones similares y es que solo les ha faltado decir aquello de: «la culpa la tiene Zapatero».

Francisco Javier España Moscoso

Málaga