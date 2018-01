Cada vez es menos usual conversar y discutir desde la sustancialidad de los asuntos. Aunque el esperpento de ambas herramientas comunicativas vive en el universo político y en el tertuliano-político, la afirmación con la que abro este artículo es universalmente válida en todos los estratos de la existencia humana. Pasamos la vida entrenándonos para escuchar preparados para responder, no para comprender y avanzar. Desde la más tierna edad, a base de remedos, nos doctoramos en esta actitud de nobleza ausente. Nuestros automatismos nos llevan a conversar y discutir «en guardia», como si el objetivo de ambos placeres fuera ganar el campeonato mundial de la razón pura. Conversamos y discutimos para vencer, no para crecer. Razón no hay más que una y a ti te encontré en la calle... O algo así.

Uno se tropieza con un desconocido o con un mal conocido y, de antemano, por si acaso, lo convierte en sospechoso porque sus razones «no le cuadran» a nuestras infalibles entendederas. Ante nuestra deformación a la defensiva, ninguna formación ajena a la nuestra es verdadera. Nuestra, por lo general, cortita concepción apriorística de los hechos se convierte en nuestro particular evangelio y nuestros miedos atávicos nos llevan a estructurar la verdad de cada escenario según nuestro particular entendimiento instintivo, que, según el caso, va desde el instinto de la peor estofa hasta el instinto mágico de la inteligencia emocional, que aún es un instinto exótico en nuestro días.

Juzgamos por totalización instalados en todo/nada, blanco/negro, bueno/malo... Juzgamos por adivinación pregonando con seguridad cómo es el prójimo y cuál es la vara idónea para medirlo y para varearlo. Juzgamos por generalización y, partiendo de nuestra subjetividad, decidimos que todo, siempre, ocurrirá idénticamente igual aunque personajes, tiempos y escenarios sean distintos. Juzgamos por personificación proclamando que todo lo que ocurre está relacionado con nosotros mismos, aunque nunca nos haya ocurrido. Juzgamos por maximización/minimización y alteramos la dimensión de los hechos, por sobrestima/subestima respecto de lo negativo/positivo, respectivamente. Juzgamos por culpabilización conectando nuestro particular ventilador de la culpa, hacia afuera, claro. Decía Einstein que el que únicamente sabe manejar un martillo tiende a solucionar su vida a martillazos. Pobres criaturitas...

Cuando el tamaño de la testa es inversamente proporcional al número de sus neuronas, las luces del entendimiento alumbran poco. Cuestión de distancia. Imagine, generoso lector, una neurona premium trabajando con ahínco para que todos sus lúmenes actúen a la vez en la misma dirección, pero que, aún así, sus luces no alumbran a ninguna de sus neuronas vecinas, por la lejanía entre ellas. ¿Frustrante este escenario? En realidad es mucho peor que frustrante, porque significaría que ni la neurona en cuestión ni sus neuronas vecinas estarían produciendo la sinapsis para la que están pensadas, o que la estarían produciendo de manera tan desmedrada que las ideas serían más tropel que sosiego. O sea, chungo el asunto...

Cuando en pleno viaje por el proceloso piélago cerebral una neurona pacata grita ¡ah de la neurona...!, ¡ah de la neurona...! sin obtener respuesta de sus congéneres, ¡cuerpo a tierra...! Ello significa que cada neurona del individuo en cuestión se ha declarado autosuficiente individualmente, convirtiendo al individuo en que habita, en un fistro mononeuronal consecutivo, torpe hasta la saciedad, al que sus carencias habitualmente lo llevan a parapetarse tras el mal juicio, la duda, el peor estilo, la pendencia, la sospecha, la irracionalidad... en los hechos conversacionales y discutibles en que participa. O sea, que cuando cada neurona va a su bola el docere, deleitare, movere aristotélico se convierte en un mal chiste del Estagirita. Una neurona individualista guerrillera es tan peligrosa como los autoproclamados letraheridos que solo han leído dos libros en toda su vida. Guardémonos de aquellos cuyas neuronas huyen de sí mismas porque, por fases y en orden, siempre terminan cegarritas, cecucientes e invidentes del alma y, aún peor, en tientaparedes tóxicos, que a base de birlibirloques y embolismos menestrales contaminan la razón allende están.

Como habrá adivinado, estimado lector, este artículo no alude solo a don Mariano y a don Carles, ni tan siquiera solo a los políticos y tertulianos profesionales, sino que está cariñosamente dedicado a cuantos se sientan concernidos por sus logros catastróficos, venidos o por venir, gracias a sus pequeñeces neuronales individualistas y saltimbanquis que pastan según su entender y los manejan como marionetas cuando conversan y discuten.

Que Dios reparta suerte...

¡Salud!