Trump no es racista

Donald Trump ha dicho a una periodista que él era «el hombre menos racista que te hayas encontrado». Yo le creo. Gracias al crucial hallazgo de Adela Cortina todo el mundo distingue ya el racismo y la aporafobia, o fobia al pobre. Aunque suelen presentarse mezclados, sólo se mezcla lo distinto. En la pulsión de hacerse-rico-a-toda-costa hay algo de huida despavorida del miedo a caer en la pobreza, poniendo por medio toda la tierra que se pueda. Trump sólo quiere ricos así en su Gobierno, gente, como él, empeñada en probarse cada día que no es cómo los pobres, sino que forma parte de los elegidos. ¿Por qué es pobre el pobre, sino por no esforzarse en hacer lo que haga falta para dejar de serlo?, sería el argumento. El problema de Trump con haitianos y demás oriundos de países de mierda no es que sean negros o mestizos, sino que en su mayoría son pobres de mierda. Conviene aclarar.