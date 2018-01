Antonio Garrido Moraga

La asociación ¿Yo? ¡Producto Andaluz! y Liceo Blas Infante Torremolinos manifestamos dolor en el alma por la pérdida de este gran hombre malagueño y andaluz convencido. Comunicamos nuestro más sentido pésame a la familia. Se ha ido un hombre bueno con 63 años de edad; es muy temprano hoy en día. Él era un intelectual como la copa de un pino. Nos queda mucho que aprender todavía con sus pregones y que deleitar con sus disertaciones grabadas que hemos recibido en conferencias unas veces y a través del plasma otras veces. Parte de la población de Málaga no estará suficientemente agradecida nunca por la labor social y cultural que este hombre nos ha legado. Su propio partido no le ha comprendido. Yo he coincidido personalmente con él en pocas ocasiones. Nos hemos admirado mutuamente y a veces antagónicamente. Él tenía fe ciega en lo que hacía y yo admiraba sus objetivos. Teníamos gustos opuestos como los toros y la afición por las procesiones de Semana Santa pero le manifesté mi disposición a apoyarle en objetivos comunes. Él y yo deseábamos una Andalucía machadiana pero su partido se lo impedía. Yo no disponía de partido para implementar esa pauta. Confío en que sus conferencias, coloquios y grabaciones radiotelevisivas alcancen póstumamente más efecto para que los andaluces dejen de ser esclavos alcanzando la pauta democrática de la antigua Grecia.

Bartolomé Florido Luque

Torremolinos