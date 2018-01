'Cotización a la Seguridad Social', por Bartolomé Florido Luque

He publicado una carta abierta para Mariano Rajoy y Fátima Báñez hace unas semanas para solicitar pensiones proporcionales a las cotizaciones sin un mínimo obligatorio. Si he cotizado durante 10 años, que me paguen proporcionalmente por esos 10 años. Si he cotizado por 49 años, que me paguen proporcionalmente por esos 49 años. La palabra ´chalao´ corrió como la pólvora en mi muro de Facebook. He escuchado la entrevista con la ministra Báñez el lunes pasado, 15 de enero, en el canal 24 de TVE donde se anunciaba que las pensiones se pagarán proporcionalmente a razón de lo que se ha cotizado sin un mínimo. La pensión no contributiva seguirá vigente según se dijo. Dirijo esta carta abierta a los ´amigos´ de Facebook que me han agredido verbalmente para indicarles que el envío de cartas al director es un activismo democrático con efectos. El pasotismo cobarde de los doctores liendres junto a la barra de los bares equivale al lema ´vivan la caena´.