De aguas mansas me libre Dios

Una víctima de pederastia, hoy ejecutivo en EEUU, así como otra, fundadora ahora de una Asociación de los niños afectados por ello, han testificado desde hace décadas que el obispo Barros, estaba al lado del sacerdote Karadima, abusador de varios niños. Pero el papa sosteniéndola y no enmendándola, sigue defendiendo a ultranza a Barros, y teniéndolo desafiante a su lado en toda su visita a Chile, exigiendo una prueba . Es todo calumnia. ¿Está claro? responde encolerizado; como si entonces le hubieran podido sacar un selfie o una foto, le responde una de las víctimas.

aSí, lo que está muy claro es la tenaz defensa que sigue haciendo este papa de sus pederastas y sus cómplices, como le han criticado hasta las NNUU, llamando calumniadores a las víctimas y tontos a quienes critican a Barros. Ese inaguantable escándalo está vaciando las iglesias de Chile y del mundo entero. Ha habido papas peores, incluso asesinos. Pero Bergoglio nos hace añorar ahora incluso a su antecesor, el dimisionario Ratzinger, que, al menos, no se disfrazaba, como este ex jesuita argentino, de san Francisco, ni defendía la violencia física cuando se insultaba a su madre, ni decía que iba a dar a los pobres lo que éste jamás ha acabado por dar, ni proclamaba que no era nadie para juzgar a un homosexual, pero no admitía a uno como embajador francés. De aguas mansas me libre Dios.

Martín Sagrera. Málaga