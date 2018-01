La física, la energía y la mosca

A bastantes kilómetros de la realidad se encuentra el asteroide Puigdemont; como así lo hacen otros muchos que circundan esta complicada evidencia. Aunque no parece que haya peligro de impacto en la región noreste de España, sí lo detectan los satélites y radares que los medios de comunicación disponen para estar bien informados. Las características y trayectoria del raro asteroide no preocupan mucho en la valoración hecha, por los daños colaterales en caso de impacto. Pero, eso sí, se ha comprobado que su masa y peso específico no es fácil de comprobar con las leyes físicas de vanguardia: su tozudez supera con creces al material más duro descubierto en este planeta. Ya saben, la energía ni se crea ni se destruye se transforma, aunque en este caso sí que lo hace, pero de mosca cojonera.

Jesús Sánchez-Ajofrín Revert

Málaga