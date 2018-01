Malaguistas (III)

Paco viaja con el Málaga siempre que puede. Estuvo en Oporto, Milán, Dortmund... Pero también ha estado en Vélez, en Jerez, en Motril. Últimamente ha sufrido en Getafe y mantiene un amargo sabor de boca. Siempre que coge el coche para moverse se hace la misma pregunta desde hace meses: «¿Pa qué?». Se lo piensa durante la semana. Se dice que no tiene sentido seguir a esa panda que malviste sin merecerlo la camiseta que él adora. Guarda enmarcada una Rasán que le regaló Añón en los años en los que el fútbol no era tan posmoderno como es hoy. Él, que era feliz con su equipo en 2ªB goleando durante la temporada y fallando en los play off de ascenso; él, que vivía ajeno a los millones que se mueven en una Liga profesional que tiene más imputados que los partidos políticos. Por días reflexiona€ «Esto no es lo que era, aquí sólo hay dinero, no hay sentimiento en el campo».

Entonces, Paco coge su coche y va camino de cualquier estadio. En la bandeja del maletero de su coche coloca con mimo su bufanda, que se vea bien quién soy. Antes de salir se ha encajado la blanquiazul de este año y se ha puesto la chaqueta del chándal que le trajeron los Reyes. Recoge a Dani, a Jose o a quien se haya querido apuntar ese día. Se van quejando todo el camino, saben que no hay nada que hacer, que el Málaga perderá o empatará y se volverán callados durante las cuatro horas de viaje. No vuelven a Málaga. Les toca volver a Madrid, donde viven, lejos de su ciudad. Seguirán al equipo allí donde vaya, allí donde esté. Ellos no entienden de jugadores, sólo de la blanquiazul y su escudo. Paco, con los suyos, anima y sigue al Málaga sin tener en cuenta los puntos que tenga. Paco tiene una paciencia infinita con su equipo. Los aficionados como él traspasan las fronteras de lo imaginable. Brindo por Paco y por todos los que son como él. Malaguistas sin más.