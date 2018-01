Nadie habla de futuro

Queda mucho por hacer. Tal vez demasiado. Y lo peor es que no hemos aprendido nada de nada de una situación que debía habernos servido para cambiar. Me refiero a la crisis, claro. El caso es que otra vez se están disparando los precios de la vivienda nueva y de los alquileres. Hay familias que ya no pueden acceder a una piso. Como todo se ha precarizado, los miserables sueldos de la gran mayoría de trabajadores no sirven más allá de para sostener el ritmo de pagos mensuales durante unos días, hasta que la cuenta cae estrepitosamente a números rojos. En Málaga la historia es ya complicada, porque hay zonas de la ciudad directamente prohibitivas. Y las VPO cada vez son menos y las hace, oigan, el Ayuntamiento, que no tendría por qué, porque la Junta parece más preocupada por otras cosas. Ya he escuchado en varias ocasiones que todo está cambiando, que vamos en la senda de una lenta recuperación y que Málaga es otra vez un territorio de oportunidades. ¿De qué tipo de oportunidades? En esta ciudad, y eso lo sé bien, la meritocracia fue enterrada hace mucho tiempo y eso pueden verlo ustedes en todos los órdenes de la vida y del mercado laboral. Aquí tenemos el turismo, pero ¿qué clase de trabajo se oferta en la restauración y los diversos tipos de alojamientos de la Costa del Sol? Charlen un rato con Gonzalo Fuentes, a ver qué les dice de eso. Nuestros jóvenes siguen yéndose lejos de aquí para tener acceso a sueldos dignos, porque el horizonte de los que aquí se quedan, salvo que tengas un apellido de esos que ya se estilaban por el siglo XIX y principios del XX en la ciudad, es pudrirse ganando un sueldo mísero hasta que el empresario de turno les dé la patada. La precariedad que ha introducido en el mercado ese enorme atentado incluso a la ética y a la moral públicas que fue la última reforma laboral propició que muchas empresas se desprendieran de sus trabajadores con un finiquito de saldo y, aún hoy, la historia sigue escribiéndose de la misma manera. Hay una enorme masa de trabajadores que jamás va a poder encontrar un puesto de trabajo. Y hay quienes trabajando siguen en riesgo de exclusión social con salarios que sonrojarían a cualquiera que tuviera una mínima conciencia social. Y, a todo esto, ¿dónde están los partidos que deberían preocuparse, sobre todo, de mejorar las condiciones de vida de aquellos que deberían votarles, de la enorme masa de obreros de este país que un día se creyó más importante de lo que era? La ciudad y el país han sido muy ingratos con las generaciones que nacieron a partir de los años ochenta, y en esa ingratitud siguen instalados los políticos y los empresarios. Hace tiempo que no escucho a nadie hablar de empleo, de futuro. Dense una vuelta por las redes sociales y perciban el odio de unos cuantos. La gente está harta. Ya es hora de hacer algo.